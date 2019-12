Razprodana T-Mobile Arena komaj čaka na vrnitev 'svojega junaka' McGregorja

Po poročanju ameriških medijev, predvsem pa po navedbah novinarja Yahoo Sportsa Kevina Ioleja, naj bi predsednik UFC-ja Dana White izjavil, da je od prodaje vstopnic, ki so pošle po vsega treh minutah, omenjena organizacija zaslužila neverjetnih 10 milijonov dolarjev.



Lasvegaška T-Mobile Arena, ki je v preteklosti že gostila izjemne borce, ki so se zapisali v zgodovino tega športa, bo tako 18. januarja prihodnje leto prizorišče težko pričakovanega povratka kontroverznega Irca Conorja McGregorja. V oktagonu se bo pomeril z Donaldom Cerronejem in tako tudi uradno začel iskati pot do vnovične borbe za šampionski pas. Ni skrivnost, da je želja mnogih povratni dvoboj z aktualnim svetovnim prvakom Khabibom Nurmagomedovom, a vsaj v bližnji prihodnosti je ta scenarij neuresničljiv.