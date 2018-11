McGregor brije norce iz Floyda: Kaj je to? Ful gas 5? Sta Jackie Chan in Chris Tucker nazaj?

No, prav McGregor si ga je tokrat privoščil. Na družbenem omrežju Instagram je objavil fotografijo Floyda s Tenshinom Nasukawo in zraven pripisal pomenljivo sporočilo. "Floyd, je to trenirka ali halja za v savno, haha. Kaj za vraga? Je v Tokiu vroče ali kakšna je zgodba? Te klimatske spremembe niso šala," je zapisal Zloglasni Irec in nadaljeval v svojem stilu. "Kaj za vraga se tukaj dogaja? Kdo je ta majhen kreten poleg tebe? To je noro sranje. Izgleda kot nekaj iz filma Ful gas 5 ali nekaj podobnega. Chris Tucker in Jackie (prekleti) Chan spet v akciji. Prekleto briljantno. Nori mali pankrt. J*be se ti za poštenost. Brez laži. Je*eš to," je dodal Mcgregor.

Nusakawa sicer velja za enega najboljših borcev na Japonskem, kot profesionalec ima 27 zmag, poraza še ni okusil. V MMA ringu se je boril sicer le štirikrat, a prav tako dobil vse štiri obračune. Tri predčasno, zadnjega pa s soglasno sodniško odločitvijo.