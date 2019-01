McGregor hvaležen, da ni dobil hujše kazni: Kmalu se bom boril

Conor McGregor pravi, da ni načrtoval, da bo zadnji udarec v borbi s Habibom Nurmagomedovom poslal v smeri družinskega člana dagestanskega šampiona. Člani ruske ekipe so po zmagi Nurmagomedova na UFC 229 preskočili ograjo in se lotili McGregorja, ki so ga zaradi omenjenih dogodkov suspendirali za šest mesecev in mu naložili še 50.000 dolarjev (43.800 evrov) kazni. Nurmagomedov je dobil devetmesečno prepoved, plačati pa bo moral desetkrat višji znesek (438.150 evrov).

"Tako se je pač odvilo," se je glasil prvi komentar McGregorja, ki se je za trezno presojo zahvalil tudi Nevadski atletski komisiji (NAC). "Hvaležen sem NAC za pošteno presojo in ravnanje ob tem incidentu. Zadnjega udarca večera nisem nameraval nameniti krvnemu sorodniku mojega tekmeca. Veselim se, da bom kmalu spet tekmoval,"je dodal.

Postregel tudi z analizo pretepa

V naslednjih objavah na družbenih omrežjih je McGregor začel analizirati udarce, ki so "leteli" po koncu borbe. Objavil je dve fotografiji, ki prikazujeta, kako se je izognil udarcu s pestjo, nato pa zadel enega od članov ekipe Nurmagomedova.