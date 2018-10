McGregor in Nurmagomedov pošteno nabrušena pred vstopom v oktagon

Do največje borbe po pravilih MMA v zgodovini med Conorjem McGregorjem in Habibom Normagomedovom nas loči le še nekaj ur. Do obračuna na UFC 229 v Las Vegasu sta oba borca morala premagati številne ovire v karieri in življenju na sploh. Da sta pošteno nabrušena za soočenje, ki ga boste lahko ob 4 zjutraj spremljali na VOYO, pa sta dokazala tudi na tehtanju.

Dublin in Šumadinsko okrožje v Dagestanu loči skoraj 5000 kilometrov. Kraja praktično nimata skupnih točk, a usoda je želela, da se bosta prav Irec in Dagestanec, v meki mešanih borilnih veščin udarila v največji borbi v zgodovini tega športa. Habib Nurmagomedov prihaja iz mesteca Sildi v Dagestanu, kjer je bilo odraščanje vse prej kot enostavno. Že v rani mladosti se je Habib ukvarjal z rokoborbo, njegov oče Abdulmanap ga je, ko je bil star devet let poslal celo v dvoboj z medvedom. Nič kaj lažje odraščanje na ulicah Dublina ni imel tri mesece starejši Conor McGregor. Najprej se je navdušil za boks, pri 19ih pa je spektakularno debitiral tudi v MMA-ju. Čeprav so bile njegove veščine neizpiljene, mu samozavesti ni manjkalo. "Sem 100-odstotno prepričan, da mi bo uspelo priti na vrh.Imam znanje, imam predanost," je samozavestno razlagal McGregor pred vstopom v kletko. McGregor vs Khabib FOTO: VOYO