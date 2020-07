McGregor izrazil sožalje Habibu, Irec vseeno tarča kritik

Po spopadu McGregorja (desno) in Nurmagomedova (levo) je oktobra 2018 v Las Vegasu prišlo do vsesplošnega pretepa. Rus je skočil iz oktagona in želel obračunati z Irčevim sodelavcem Dillionom Danisom, nad McGregorja pa so se podali člani njegove ekipe Abubakar Nurmagomedov, Zubaira Tuhugov in Esed Emiragaev.

Zaradi zapletov med okrevanjem po okužbi z novim koronavirusom je v Moskvi v petek umrl Abdulmanap Nurmagomedov, oče in trener UFC-zvezdnika Habiba Nurmagomedova. Ta je v tamkajšnji vojaški bolnišnici več mesecev obiskoval očeta, ki se je okužil z novim koronavirusom in utrpel tudi srčni infarkt, po katerem je bil nekaj časa v umetni komi in prestal tudi nujno operacijo.

Kljub velikemu rivalstvu je sožalje družini izrazil tudi upokojeni Irec Conor McGregor, ki se je zaradi žaljivk na račun Nurmagomedova in njegove družine sicer že večkrat znašel na udaru kritik, nespoštovanje do Rusa pa naj bi bil eden glavnih razlogov za njun odmeven spopad po dvoboju v Las Vegasu oktobra 2018, ko je v oktagonu in njegovi okolici v dvorani T-Mobile prišlo do vsesplošnega pretepa.

'Počivaj v miru'

"Izguba očeta, trenerja in predanega podpornika športa. Sožalje, počivaj v miru Abdulmanap Nurmagomedov," je prek družbenih omrežij sporočil McGregor.

A številni so Irca hiteli opominjati, da je pred le nekaj tedni o pokojnemu Nurmagomedovu oziroma njegovemu sinu govoril vse prej kot spoštljivo, saj je namigoval, da se Habib Nurmagomedov na račun očetove bolezni "izmika" povratku v oktagon. McGregor je šel celo tako daleč, da je okužbo s koronavirusom označil za "zaroto" Nurmagomedova in njegove družine, potem ko je Habibovo življenjsko sopotnico že pred leti označil za "brisačo".

McGregor se je po porazu z Nurmagomedovom, ki je dvoboj za naslov v lahki kategoriji na UFC 229 dobil po predaji v četrti rundi, za dlje časa poslovil od borb in se šele januarja letos v oktagon UFC vrnil z navdušujočo zmago nad Donaldom Cerronejem, s katerim je v velterski kategoriji opravil po 40 sekundah (tehnični nokavt). Nato je nekdanji šampion lahke kategorije 6. junija odmevno naznanil, da se vnovič poslavlja od športa.