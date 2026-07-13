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Borilni športi

McGregor po hitrem porazu z zaslužkom, ki meji na astronomsko vsoto

Las Vegas, 13. 07. 2026 15.44 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
R.S.
Conor McGregor

Irski borec Conor McGregor je neslavno končal povratek v kletko po petih letih. Po vsega 69 sekundah borbe je moral predati dvoboj zaradi poškodbe kolena proti Maxu Hollowayu. Kljub porazu je zvezda MMA-ja domov odnesla zajeten znesek denarja. Po poročanju tujih medijev naj bi McGregor po dvoboju dobil kar 26 milijonov evrov, kar znaša nekoliko manj kot 377 tisoč evrov na sekundo.

Conor McGregor
Conor McGregor
FOTO: AP

Irec Conor McGregor se je pod okriljem organizacije UFC zadnjič boril leta 2021, ko si je v borbi z Dustinom Poirierjem zlomil nogo. Od takrat se je Irec že nekajkrat poskusil vrniti v oktagon, najbližje pa je bil leta 2024, ko je dva tedna pred napovedano borbo z Michaelom Chandlerjem odstopil zaradi zlomljenega palca na nogi. V vmesnem času je moral odslužiti 18-mesečno prepoved nastopanja zaradi kršitve protidopinške politike UFC, ker je v letu 2024 v obdobju 12 mesecev izpustil tri dopinške teste. V zadnjem letu ga je organizacija Combat Sports Anti-Doping (CSAD) testirala kar enajstkrat, večkrat kot katerega koli drugega borca na seznamu UFC.

V minulih letih je bil McGregor obtožen posilstva, neuspešno pa je tudi kandidiral za predsednika Irske. Od debija pod okriljem organizacije UFC leta 2008 je zmagal na 22 od 28 borb. Postal je tudi prvi borec, ki je hkrati osvojil naslova svetovnega prvaka v dveh težnostnih kategorijah. Leta 2015 je osvojil pas v peresni kategoriji in leta 2016 še v lahki kategoriji.

Conor McGregor vs Max Halloway
Conor McGregor vs Max Halloway
FOTO: AP

McGregorjev povratek v kletko v Las Vegasu je spremljala več kot 20.000-glava množica, ko se je po 13 letih ponovno pomeril z Američanom Maxom Hollowayem. Namesto borbe, polne težkih udarcev, ki bi padali z obeh strani, so gledalci videli konec po vsega 69 sekundah. Irec si je po nekaj več kot minuti borbe poškodoval koleno, zaradi česar je bil primoran predati dvoboj. Mnenje javnosti sicer je, da je McGregor v ring prišel že poškodovan, njegovo vedenje pa se je zdelo nenavadno že od trenutka, ko je vstopil v kletko.

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Na te očitke je komentar podal tudi Irec: "V dvoboj nisem šel z nobeno poškodbo. Ves čas priprav sem brcal, se odrival in skakal, prav tako tudi v zakulisju pred borbo. To se je pojavilo povsem nepričakovano. Sem v nepopisno težkem stanju. Lahko ga opišem samo kot pekel."

Kljub poškodbi in predanemu dvoboju 37-letnik z arene ni odšel praznih rok. Po poročanju tamkajšnjih medijev je McGregorjev bančni račun po borbi v Las Vegasu težji za 26 milijonov evrov, kar pomeni, da je Irec v povprečju za vsako sekundo, ki jo je preživel v kletki, dobil nekoliko manj kot 377 tisoč evrov. Od tega naj bi prejel 13 milijonov s strani UFC-ja, ostali znesek pa so prinesle sponzorske pogodbe. Njegov tekmec Holloway pa je ob zmagi zaslužil "samo" 2,6 milijona evrov.

borilni športi Conor McGregor

McGregor povratek v kletko končal že po 69 sekundah

24ur.com McGregor povratek v kletko končal že po 69 sekundah
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13. 07. 2026 17.10
Tip je kot prvo obsojeni posiljevalec in kot tak ne vem, kaj dela na prostosti? Kot drugo pa je ena največjih športnih prevar zadnjega časa. Očitno gre za pranje denarja, druge logične razlage, zakaj naj bi nekdo plačal toliko $ nekemu izmečku, pač ne vidim.
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