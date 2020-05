McGregor lobira za boj z Gaethjejem: Habib se je skril kot podgana, jaz sem na vrsti

Conor McGregor si je dal duška na Twitterju in obračunal s Habibom, Gaethjejem in Fergusonom.

Pod okriljem organizacije UFC še neporaženi Habib Nurmagomedov (12-0) bi se sicer moral boriti že na dogodku UFC 249, a mu je pandemija koronavirusa to preprečila, zato je predsednik UFC Dana White poiskal drugega borca – Američana Justina Gaethjeja . Ta je presenetil rojaka Fergusona v pravi poslastici in po borbi poslal jasno sporočilo svetu: "Zdaj želim tudi pravi pas in borbo s Habibom." Njegov izbor pa očitno ni povšeči nekdanjemu vladarju UFC-ja Conorju McGregorju . Ta se je v svojem značilnem žaljivem slogu kar prek Twitterja spravil tako na Habiba kot na Gaethjeja. "Habib je popolna sramota. Skril se je kot podgana, kot vedno. Samo potrdil je tisto, kar sem vedno govoril: je sramota za prave borce," je sporočil McGregor, ob tem pa pozabil, da ga je Habib v preteklosti, natančneje 6. oktobra 2018, v oktagonu premagal na povsem športen in borben način.

Habib in McGregor sta že vrsto let v sporu, ki je postregel tudi s številnimi incidenti, zato mu seveda Dagestanec ni ostal dolžan. Na Twitterjuje delil sliko z borbe, kjer ima McGregorja v prijemu. "Da, spomnimo se te. Tako zelo prijazen si bil tisto noč. Bodi enak, ne bodi zaigran," mu je sporočil Habib, nato pa dodal. "Objemati noge? Si pozabil, kako sem te podrl na tla ali tvitaš pijan? Premagal sem te v udarcih, razbil v rokoborbi in te dobesedno uničil v borbi na tleh. Boril si se za zrak, nato pa si se predal. In ne pozabi svojih besed: 'to je le posel'," je Irca razsvetlil Nurmagomedov.