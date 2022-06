McGregor: Moja zgodba v MMA še zdaleč ni zaključena

Vročekrvni Irec v svetu elitnih borilnih veščin že dolgo časa buri duhove. Na vrhuncu svoje kariere se je lahko pohvalil s številnimi oboževalci in oboževalkami, v zadnjem času pa je teh vse manj. Nadomestili so jih številni, ki se jim ob misli nanj nasmeh na obrazu hitro spremeni.

Conor McGregor se ne ozira na svoje številne kritike in vztrajno nadaljuje z dolgim okrevanjem in napovedovanjem svoje vrnitve. Trenutno z nogo še ne trenira, večinoma zgolj boksa. "Moje telo je dobro. Kmalu bi moral znova začeti udarjati z nogo. Čez nekaj dni imam še en CT, nato bom verjetno znova lahko uporabljal to nogo. Treningi boksa potekajo dobro," je dejal McGregor.