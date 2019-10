McGregor na sodišče v Dublinu prišel in odšel brez besed

Agencija Reutersje poročala, da je 31-letni Conor McGregor na dublinskem sodišču stal v ozadju, medtem ko je njegov odvetnik Michael Staines zaprosil, da bi pred razkritjem dokazov vse skupaj preložili do 1. novembra. Neimenovani policist je sodišču povedal, da so med dokazi tudi posnetki nadzornih kamer, eden je že ugledal luč sveta in prikazuje McGregorja, kako s pestjo v obraz udari enega od gostov puba .

Sodnica Marie Keane je dvakratnemu prvaku organizacije UFC naročila, da se na sodišču spet zglasi čez tri tedne, ko bo moral vložiti priziv ali pa se bo začelo sojenje. Proti McGregorju so v ločenem primeru aprila 2018 sicer podali obtožnico zaradi napada na avtobus v New Yorku, na katerem so se nahajali nekateri borci UFC. Ker je krivdo priznal, so mu izrekli zgolj kazen zaradi razgrajanja, ovrgli pa obtožbe o fizičnem napadu.