McGregor napoveduje še nikoli viden povratek: Diaz in Miočić sta moja inspiracija

Na zadnjem borilnem dogodku UFC 241 v Anaheimu smo bili priča dvema vrhunskima dvobojema, pod katera so se podpisali Nate Diaz, Anthony Pettis, Stipe Miočić in Daniel Cormier.



Še posebej zadnja dva sta poskrbela za izjemno revanšo v težki kategoriji, ki jo je dobil ameriški borec hrvaških korenin Miočić, in s tem postal prava inspiracija za 'padlega' MMA šampiona Conorja McGregorja, ki povratek v oktagon načrtuje za konec tega koledarskega leta. "Ko samo pogledate, kako se je Stipetu (Miočić, op. p.) uspelo vrniti po porazu z nokavtom, je res nekaj posebnega. Vrnil je šampionski pas v obračunu proti še enemu izjemnemu borcu Danielu Cormierju, ki ga je pred tem povsem zasenčil. Toliko je pozitivnih zgodb v zadnjem času, a moja bo še bolj posebna, edinstvena, še nikoli videna v zgodovini našega športa," je v pogovoru za ameriški ESPN med drugim dejal McGregor, ki trenutno okreva po zlomu dlani.