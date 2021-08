McGregor ne popušča: Daniel Cormier je debela zmešnjava

Spomnimo, veliki dogodek UFC 264 se je končal klavrno za irsko megazvezdo Conorja McGregorja in njegove privržence. Po hudi poškodbi ob koncu izgubljene prve runde proti rivalu Dustinu Poirierju se je najpopularnejši borec v svetu MMA moral soočiti s fizično in psihično bolečim porazom. V objavi na na svojem twitter profilu je McGregor nad sliko iz njegovega boja proti Poirieru zapisal: "Čisti blok (udarca z nogo), debeli, pijani DC." Z zapisom je namigoval, da Daniel Cormier med komentiranjem boja za ESPN ni bil nepristranski. Objavo je McGregor s twitterja kmalu izbrisal.

Nekdanji prvak UFC v poltežki in težki kategoriji Cormier je na svojem podkastu ''DC & RC'' hitro odgovoril na obtožbe Irca. "Meni je lažje, ker delam za ESPN. Tu imamo poseben oddelek, ki se ukvarja s tem (video analizami). Oni lahko preverijo vsak udarec Conorja, ki je bil blokiran," je svojo obrambo začel Američan. "Zato McGregor, prijatelj, poslušaj me. Ne razmišljaj več o Danielu Cormierju, o tem, kaj govorim in o tem, kako se oblačim in izgledam. Naj te skrbijo ljudje, ki te konstantno pretepajo vsakič, ko vstopiš v kletko," je na nedavni poraz proti Poirieru spomnil McGregorja.

'Umakni se z interneta'

Cormier je nadaljeval: "Jaz nisem človek, ki bi te moral skrbeti, ko gre za boje. Jaz sem zaključil, upokojen sem. Začni skrbeti o načinu, kako boš premagal ljudi, proti katerim se boriš. Umakni se z interneta." Dotaknil se je tudi komentiranja potez Irca v prihodnosti: "Briga me, kaj on govori o meni. Jaz bom nadaljeval svoje delo. Ko si bo zaslužil pohvale, ga bom pohvalil. Ko si bo zaslužil kritike, bo kritiziran."