McGregor nekdanjemu trenerju po 15 letih le odplačal dolg

Irski superzvezdnik Conor McGregor, ki zadnje čase bolj kot z dobrimi dosežki naslovnice polni z izgredi, je kariero začel v slovitem boksarskem klubu Crumlin, eden od njegovih trenerjev pa je bil tudi legendarni olimpijec Phil Sutcliffe.

McGregor je hitro zapustil boksarske vode in se preselil v mešane borilne veščine (MMA), kjer je pod okriljemJohna Kavanagha požel izjemne uspehe in postal prvak, s čimer je zaslužil veliko število milijonov evrov. Ko se je v telovadnico boksarskega kluba Crumlin vrnil prejšnji teden, kjer je odboksal ekshibicijsko tekmo, je trener Brady pojasnil, da mu je po 15 letih McGregor le vrnil denar, ki mu ga je bil dolžan. Reci in piši: 70 evrov.

"Posodil sem mu denar za orodje, ko je moral popraviti vodovod, a mi ga ni nikoli ni vrnil. Vedno, ko sem ga videl, sem mu rekel, da naj ne pozabi, da mi dolguje nekaj evrov. To je bila šala med nami, ki se je razširila po celotnem klubu," je pojasnil Brady v pogovoru za Eurobash. Zdaj je McGregor s čekom za 70 evrov vrnil ta dolg, a tega denarja v klubu ne bodo unovčili. Skupaj s fotografijo McGregorja in Bradyja ga bodo v klubu uokvirjenega izobesili na steno, so pojasnili v klubu. Sutcliffe je še dodal, da je McGregor sicer nedavno že poskrbel za donacijo klubu, s katero bodo prebarvali stene.