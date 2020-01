McGregor podcenjuje nasprotnika? Že razmišlja o vnovičnem dvoboju s Floydom

S petdeseto zmago, do katere je prišel s tehničnim nokavtom v deseti rundi, je Mayweather presegel celo legendarnega Rockya Marciana (49-0). Američan naj bi zaslužil okoli 250 milijonov evrov, poraženi McGregor pa okoli 75 milijonov evrov. Ni čudno, da si Irec, ki je bil zaradi suspenza UFC-organizacije ter številnih težav v zasebnem življenju dalj časa izven pogona, želi ponovne borbe z Mayweatherjem.

"To je bila zelo, zelo lepa izkušnja. Veselim se ponovitve. Verjamem, da bo do nje prišlo," je v pogovorni oddaji Ariela Helwanija (MMA Show) dejal zloglasni Irec. Ta je še razkril, da pogovori z Mayweatherjem obstajajo, obenem pa se Irec dogovarja tudi s Paquiaom, ki bo verjetno rezervna možnost, v kolikor obračun s 42-letnim Američanom pade v vodo.

Po skoraj letu in pol se bo McGregor vrnil v oktagon

McGregorjev obračun s Cerronejem bo sploh prvi za Irca po 6. oktobru 2018, ko ga je porazil Habib Nurmagomedov. Pravi, da že štiri mesce ni pil alkohola in da so priprave na obračun s 'Cowboyjem' brezhibne. "Delal sem napake, toda dovolj me je v hlačah, da priznam napake in jih popravim. In prav to sem storil. Mislim, mogoče res nisem perfekten, kajne?" je še razložil McGregor, ki se je zapletel v vojno z Nurmagomedovim in njegovim taborom, časopise pa je polnil tudi z nekaterimi izgredi z oboževalci - prednjačil je predvsem z uničevanjem pametnih telefonov. Irec je ostro zanikal govorice o dveh domnevnih spolnih zlorabah v Dublinu, o katerih so pisali pri slovitemThe New York Timesu. "Seveda zanikam. Za božjo voljo, resno? Čas, prosim, čas bo vse razjasnil, čas bo vse povedal. In to je to," je bil jezen McGregor.