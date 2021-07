McGregor: Poirier je že zdaj mrtev človek, odnesli ga bodo na nosilih

Conor McGregor tokrat verjame v uspeh, saj kot pravi, se je od januarskega poraza dosti naučil. Dvaintridesetletni Irec je namreč tako prepričan v svojo zmago, da je v enem od zadnjih pogovorov za spletni portal MacLife napovedal, da bodo Dustina Poirierja iz lasvegaške T-Mobile Arene morali odnesti na nosilih.

"Glavni cilj je biti osredotočen in zadržati sovražnika v določeni meri groze. On (Dustin Poirier, op. p.) je zame sovražnik številka ena, mrtev človek, ki ga bodo morali odnesti na nosilih," je McGregor v uvodnem delu pogovora tekmecu namenil nič kaj prijazne besede, ki pa jih bo moral "The Notorious" še potrditi v praksi. "Analiziral sem najino drugo borbo na Fight Islandu. Že od uvodnega gonga nisem bil pravi, to ni bil Conor McGregor s predhodnih dvobojev. Vem, kaj moram popraviti, da bom boljši. V prvi vrsti moram ostati zbran od začetka do konca borbe, paziti na vsako malenkost ... Poraz je prišel v najboljšem možnem trenutku, to je tista skrivnostna sestavina za uspeh," je med drugim dejal irski borec, sicer nekdanji svetovni prvak, ki verjame, da se bo po nedeljskem obračunu (neposredni prenos na Voyo ob 4.00) začel pripravljati za šampionsko borbo proti aktualnemu prvaku lahke kategorije Charlesu Oliveiri.