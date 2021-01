Trenerja navdušena: McGregor je ferrari, a tokrat s pravim gorivom

Po več kot letu dni se bo Conor McGregor vrnil v pogon proti nekdanjemu tekmecu iz peresno lahke kategorije. Dustina Poirierja je na UFC 178 McGregor "pospravil" s tehničnim nokavtom, a od tedaj je minilo že šest let, v katerih se je zgodilo marsikaj. McGregorjeva kariera je utrpela hud udarec po porazu s Habibom Nurmagomedovom v Las Vegasu, sveže upokojeni Dagestanec pa (zaenkrat) ne želi niti slišati o morebitni revanši. A kljub temu, da je McGregor v zadnjih mesecih oziroma letih (skoraj) povsem zbledel z UFC-zemljevida, še vedno ostaja magnet za navijače in pokrovitelje, saj naj bi ob nedeljskem spopadu s Poirierjem v žep pospravil kar dvajsetkrat večji znesek od svojega tekmeca.

McGregor in Poirier se bosta na tako imenovanem Fight Islandu (otok Jas v Abu Dabiju) borila tudi za pravico do spopada za šampionski pas lahke kategorije. ESPN se je poglobljeno razpisal o pripravah irskega zvezdnika za tokratni obračun, saj naj bi vse od leta 2016 sodeloval s starim prijateljem, nekdanjim profesionalnim kolesarjem Colinom Byrnom . McGregor je v zadnjih letih poskušal izboljšati svojo pripravljenost z aerobnimi vadbami (tako imenovani "kardio"), Byrne pa je na pomoč poklical tudi nekdanjega kolesarskega kolega in zdaj športnega psihologa Juliana Dalbyja . Byrnova akademija Shinobi MMA v portugalskem Lagosu je vse od tedaj odskočna deska za McGregorja, ki je svojo pripravljenost tudi tokrat pilil na jugu Portugalske.

Iz enega tedna nastalo večletno sodelovanje

McGregor je treniral dvakrat na dan: zjutraj so treningi zajemali boks, MMA in rokoborbo (oziroma tako imenovani "grappling") z dolgoletnim trenerjem Johnom Kavanaghom, Owenom Roddyjem(udarci), Philom Sutcliffom starejšim(boks)oziroma Sergejem Pikulskim, ki je specialist za rokoborbo. Popoldne so sledile "kardio" vaje ali vaje za moč. Vmes je bil seveda tudi kakšen dan počitka oziroma posebnih vaj (plezanje po skalah, joga, ribarjenje, ...).

"Mislili smo, da bo to le teden, v katerem ga bomo usmerili na pravo pot. A smo kar nadaljevali," se je skupnih začetkov iz leta 2016 za ESPN spominjal Byrne, ki je z ogromno McGregorjevo ekipo, v kateri so MMA-trenerji, kondicijski trenerji, sparing partnerji, nutricionist in fotograf, na obali Atlantika našel tudi prepotreben mir. Zaradi pandemije novega koronavirusa praktično ni bilo turistov, ki bi McGregorja ustavljali na vsakem koraku.

"Zato sem si želel takšen kraj. Domačini so bili zgolj ponosni, da je (McGregor, op. a.) tu. Zdaj je to eden redkih krajev, kjer se lahko umaknemo od vsega,"je nadaljeval Byrne, medtem ko je McGregor v enem prejšnjih pogovorov za ESPNdejal, da so za njim "najboljše priprave, ki jih je kadarkoli prestal".

'Imel je ferrarija, a vanj točil dizelsko gorivo'

Dalby je že maja 2016, ko je McGregor utrpel prvi poraz v karieri proti Natu Diazu, rojaka odpeljal na testiranje v dublinski laboratorij. Ugotovili so, da je McGregorjeva težava ta, da je "pretreniran", zato so veliko kolesarili, tudi zaradi težav s kolenom, ki so takrat mučile McGregorja.

"MMA je magnet za preveč tekmovalne fante. Zelo so tekmovalni glede tega, kdo bo prvi v fitnesu, kdo bo zadnji odšel ... To vse je povezano s težavo 'pretreniranosti'. Ko enkrat padeš v to, potem se je iz tega težko izviti,"je še povedal Byrne. "Njegova pripravljenost se je osupljivo izboljšala vse od druge borbe z Natom Diazom. To je nekaj, kar ne trdimo le z opazovanjem, to lahko podpremo tudi s podatki in resničnimi številkami. Imel je ferrarija, a vanj je prej točil dizelsko gorivo. Pod pokrovom je bil ferrari, a je bil skrit pod več plastmi, saj avtomobila ni servisiral in ni vedel, kako bi ga uporabljal."

Proti Habibu v najslabši izvedbi

Byrne je tudi priznal, da je McGregor kmalu po porazu z Nurmagomedovom izgubil ljubezen do borb: "Kaj pa lahko storiš? Lahko pripelješ konja k vodi, a ga ne moreš prisiliti, da pije. Vsi smo predani, vsi smo dali vse od sebe, on pa je bil prekratek. A takrat je bila to njegova najslabša izvedba in Habibova najboljša. Ko pogledam nazaj, je bila to morda ena najboljših lekcij, ki jih je dobil. Moraš pristati na dnu. V porazih je veliko naukov."

Dalby pa je o pripravljenosti svojega varovanca povedal, da zdaj veliko bolje pozna lastno telo in se zna veliko bolje regenerirati v premorih med rundami.

"Ta šport bo spremenil v veliko pogledih. A tudi v načinu, na katerega smo se lotili 'kardia'. Vem, da ljudje pravijo, da nima 'kardia'. A ne vedo, o čem govorijo," je kritikom ostro sporočilo še poslal Byrne.