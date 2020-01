McGregor: Cerrone je 'kul' tip, a prebral sem ga kot odprto knjigo

Mnogi ljubitelji mešanih borilnih veščin in predvsem novinarji, ki so prisostvovali novinarski konferenci Conorja McGregorja in Donalda Cerroneja pred nedeljskim spektaklom (neposredni prenos na VOYO ob 4.00 po našem času) v lasvegaški T-Mobile Areni, so bili presenečeni nad 'vljudnostjo' sicer razvpitega irskega borca, ki je v primerjavi s predhodnimi druženji s predstavniki 'sedme sile' precej spremenil retoriko.



Nekdanji dvakratni svetovni MMA prvak je deloval precej bolj umirjen in prizemljen v svojih izjavah pred dvobojem z izkušenim tekmecem, a je klub vsemu dal vedeti, da je epilog borbe lahko samo eden. "Da vam nekaj pojasnim ... Cerrone je 'kul' tip, všeč mi je kot borec, a na njegovo nesrečo sem ga prebral kot odprto knjigo. Ima nekaj zanimivih trikov v rokavu, toda v našem taboru smo se pripravili na prav vsako malenkost, tako da me ne more presenetiti. Kaj se bo dejansko zgodilo v sami borbi je težko predvideti, toda na koncu bom zmagovalec jaz. Vem, kako bom izpeljal stvari, da pridem do prve zmage v novem koledarskem letu," je med drugim dejal 31-letni Irec, ki je spregovoril tudi o pomanjkanju tako imenovanega 'trash talka'.