McGregor se je opravičil: Moje dejanje je bilo nedopustno

"Moram prevzeti odgovornost za nastali incident. Krivda je povsem na moji strani. Ni važno, kaj točno se je tedaj dogajalo v pubu. Moje dejanje pod nobenim pogojem ni sprejemljivo," se je za ameriški ESPN s pepelom posul Conor McGregor. Nekdanji prvi zvezdnik organizacije UFC je še dejal, da si prizadeva biti boljši človek, čeprav mu to včasih ne uspeva: "Želim si postati boljši človek, boljši oče in nasplošno boljši vzor za vse tiste, ki spremljajo svet mešanih borilnih veščin. To ni obnašanje šampiona. To ni obnašanje človeka, za katerega navijajo mnogi širom sveta."



Incident sicer še vedno ni dobil epiloga. Preiskuje ga dublinska policija, zato še ni znano, kakšna kazen bo Irca doletela. Kakršnakoli že bo, 31-letnik pravi, da je nanjo pripravljen:"Ne glede na to, kakšno kazen prejmem, se bom z njo soočil, saj si jo popolnoma zaslužim."

McGregor je marca letos naznanil, da se poslavlja od sveta mešanih borilnih veščin. Vse od tedaj pa se šušlja, da bi se Irec utegnil kaj kmalu vrniti v oktagon. O tem je spregovoril tudi v nedavnem intervjuju, s svojimi besedami pa je le še podžgal tovrstna namigovanja:"Seveda se spogledujem z vrnitvijo. Želim se maščevati Khabibu Nurmagomedovu za lanski poraz. Misel na šampionski pas je prelepa, da si vrnitve ne bi želel."