McGregor neslavno končal svojo politično kariero?

V dolgem sporočilu, objavljenem na družbenih omrežjih, je izjavil, da se je za to potezo odločil "po skrbnem premisleku in po posvetovanju z družino", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Potrdil je, da se "njegova predanost Irski tu ne konča", obenem pa kritiziral volilno zakonodajo, ki za potrditev kandidature zahteva podporo 20 članov parlamenta ali štirih lokalnih oblasti.