McGregor neslavno končal svojo politično kariero?

V dolgem sporočilu, objavljenem na družbenih omrežjih, je izjavil, da se je za to potezo odločil "po skrbnem premisleku in po posvetovanju z družino", poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Potrdil je, da se "njegova predanost Irski tu ne konča", obenem pa kritiziral volilno zakonodajo, ki za potrditev kandidature zahteva podporo 20 članov parlamenta ali štirih lokalnih oblasti.
Conor McGregor si je politično ime zgradil kot vodilna osebnost v protiimigrantskem gibanju na Irskem. V zapisu, s katerim je za zdaj pokopal sanje o vzponu na politični položaj, je obsodil "demokratični primanjkljaj proti volji irskega ljudstva", zlasti pa "pozabljenih Ircev", ki se "počutijo zapuščene in prezrte" zaradi po njegovem "prebujene" (angl. woke) politike sedanjega sistema.
Nekdanji vrhunski borec si je ime med somišljeniki, ki nasprotujejo evropski priseljenski politiki, ustvaril tudi s prijateljevanjem z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Ta ga je marca častno sprejel v Beli hiši za dan svetega Patrika.
