Borilni športi

McGregor neslavno končal svojo politično kariero?

Dublin, 16. 09. 2025 09.58 | Posodobljeno pred 2 urama

Irski zvezdnik mešanih borilnih veščin (MMA) Conor McGregor se je odločil, da bo umaknil kandidaturo za predsednika te otoške države na predsedniških volitvah, ki bodo na Irskem 24. oktobra. McGregor, ki si je v svetu borilnih veščin ustvaril vzdevek razvpiti, se je odpovedal politični kandidaturi zaradi prezahtevnih volilnih pravil.

Conor McGregor
Conor McGregor FOTO: Profimedia

V dolgem sporočilu, objavljenem na družbenih omrežjih, je izjavil, da se je za to potezo odločil "po skrbnem premisleku in po posvetovanju z družino", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Potrdil je, da se "njegova predanost Irski tu ne konča", obenem pa kritiziral volilno zakonodajo, ki za potrditev kandidature zahteva podporo 20 članov parlamenta ali štirih lokalnih oblasti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Conor McGregor si je politično ime zgradil kot vodilna osebnost v protiimigrantskem gibanju na Irskem. V zapisu, s katerim je za zdaj pokopal sanje o vzponu na politični položaj, je obsodil "demokratični primanjkljaj proti volji irskega ljudstva", zlasti pa "pozabljenih Ircev", ki se "počutijo zapuščene in prezrte" zaradi po njegovem "prebujene" (angl. woke) politike sedanjega sistema.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nekdanji vrhunski borec si je ime med somišljeniki, ki nasprotujejo evropski priseljenski politiki, ustvaril tudi s prijateljevanjem z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Ta ga je marca častno sprejel v Beli hiši za dan svetega Patrika.

Conor McGregor MMA UFC IRSKA VOLITVE PREDSEDNIK
