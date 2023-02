McGregor se vrača! UFC napovedal poslastico proti Chandlerju

Po porazu proti Dustinu Poirierju (drugemu zaporednemu) in grdem zlomu noge julija 2021 se Conor McGregor vrača. UFC je namreč uradno napovedal, da bo zloglasni Irec eden izmed trenerjev 31. izvedbe resničnostnega šova The Ultimate Fighter, nato pa bo znova stopil v kletko. Njegov tekmec, tako v šovu kot v oktagonu, bo Michael Chandler, ki vse od prihoda v organizacijo UFC skrbi za navdušenje privržencev mešanih borilnih veščin. V petih nastopih je doslej namreč prejel že dve nagradi za borbo večera ter dve za predstavo večera, bil pa je tudi zelo blizu tega, da bi osvojil šampionski pas lahke kategorije, a je moral na koncu le priznati premoč Charlesu Oliveiri. Prvi del nove sezone resničnostnega šova TUF bo sicer predvajan 30. maja, zadnji pa 15. avgusta, kar pomeni, da bi lahko težko pričakovani spopad McGregorja in Chandlerja videli nekje konec letošnjega poletja.



"Pravkar smo potrdili trenerja za 31. sezono The Ultimate Fighterja: Conor McGregor in Michael Chandler se bosta pomerila kot trenerja na šovu. Ekipa McGregorja proti ekipi Chandlerja. Po koncu sezone se bosta McGregor in Chandler borila. Zaenkrat še nimam datuma ali lokacije, a tudi to bomo kmalu objavili. Smo še zgodaj v letu, a do zdaj imamo napovedane same nore dogodke," zadovoljstva ob napovedi vrnitve McGregorja ni skrival predsednik UFC Dana White, informacijo pa je na svojem Twitter profilu potrdil tudi Chandler: "Končno je napovedano, skrivnost je razkrita. Ekipa Chandlerja proti ekipi McGregorja. Trenerja bova na resničnostnem šovu The Ultimate Fighter. Zelo kmalu odhajamo v Las Vegas in začenjamo s snemanjem."