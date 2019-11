McGregor se vrača: že januarja bo meril moči s 'kavbojem'

A tega obdobja, je po besedah McGregorja konec, sedaj je popolnoma osredotočen na novo borilno sezono, saj bo borba zDonaldom 'Cowboyjem' Cerronom, ki bo na sporedu 18. januarja, le začetek.

"Rad bi oznanil svojo vrnitev, ki bo 18. januarja v T-Mobile Areni v Las Vegasu. To bo moja prva borba ob vrnitvi, na voljo imam še 12 tednov časa. Sem v dobri fizični pripravljenosti," je zagotovil Irec in nadaljeval: "Vem kdo bo nasprotnik, a vprašajte UFC, ker mi je povsem vseeno. S to borbo bom otvoril sezono, potem pa bom izzval zmagovalca obračuna med Natom Diazom in Jorgejem Masvidalom." V nadaljevanju je McGregor dejal, da bi se v letu 2020 rad pomeril še z zmagovalcem borbe med Tonyjem Fergusonom in Nurmagomedovom. "Moskovčani si to zaslužijo," je dejal Irec, ki očitno z borbo v ruski prestolnici misli resno.