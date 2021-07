McGregor javno žalil Poirierjevo ženo, ta mu je pokazala sredinec

Conor McGregor se v zgodovino mešanih borilnih veščin ne bo zapisal kot človek, ki zna sprejemati poraze. Znova je pokazal, da besede "poraz" ni v njegovem besednem zakladu – po koncu borbe, ko je zlomljen obležal na tleh, se je najprej spravil na nasprotnika Poirierja in mu sporočil, da si dopisuje z njegovo ženo Jolie Poirier. Nato je po pisanju tujih medijev v oktagonu, ko ga je zdravniško osebje že oskrbelo, žalil še Poirerjevo ženo, ta pa mu ni ostala dolžna – pokazala mu je sredinec. "To še ni končano! Med mojimi zasebnimi sporočili so sporočila tvoje žene," je še v oktagonu gobezdal McGregor. "Znova se bova borila. Bodisi v oktagonu bodisi na pločniku," je še dodal Irec.