McGregor zamudil na konferenco, Nurmagomedov ga ni čakal: 'Habib je prestrašen'

"Ura je 15.00, konferenca se je začela," je, potem ko je sam v roke vzel mikrofon, povedal Habib Nurmagomedov (26-0-0). Nato je posredoval predsednik organizacije UFC Dana White . "Conorja ni tukaj in Habib je dejal, da ga ne bo čakal," je sporočil White. "Nurmagomedov želi začeti novinarsko konferenco brez njega," je še dodal. In tako je tudi bilo.

"Nikogar ne rabim čakati. Ura je 15.00. Navijači so tukaj, mediji so tukaj, vsi so tukaj," je začel razlagati ruski borec. "Ne razmišljam o njem. Imam razpored: ura je 15.00, ta konferenca se mora začeti, saj imam svoj razpored. Moram se tehtati. Moram skrbeti zase. Zakaj bi moral razmišljati o tem, ali bo McGregor prišel ali ne? Če je nekdo pozen, to ni moj problem," je še povedal Nurmagomedov, ki pod organizacijo UFC ni izgubil niti runde, kaj šele borbo.

Nurmagomedov, ki se bo v najbolj spektakularni UFC borbi pomeril z McGregorjom (21-3-0) na dogodku UFC 229, je na vprašanja odgovarjal približno 15 minut, nato pa zapustil konferenco. McGregor se je pojavil ob 15.25. In seveda navijače nagovoril v precej bolj kontroverznem stilu kot njegov ruski nasprotnik.