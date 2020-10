McGregor sprejel borbo proti Poirieru: 'Naj se zgodi še letos'

Le slabe štiri mesece je trajal tretji odhod v športno upokojitev, ko je irski zvezdnik mešanih borilnih veščin Conor McGregor razveselil svoje privržence po celem svetu z napovedjo, da se bo znova vrnil v ring oziroma oktagon. Za izziv si je vzel nikogar drugega kot Mannyja Pacquiaa. Dvoboj, če se bo zgodil, bo na Bližnjem vzhodu prihodnje leto. Še prej se bo, kot je sam tvitnil, udaril z Američanom Dustinom Poirierom, dvoboj pa naj bi se zgodil ž(š)e letos. Irec je ponudil tudi morebitne datume borilnega spektakla.

Že tretjič se je zgodilo, da je slavni borec mešanih borilnih veščin UFC (Ultimate Fighting Championship) Conor Mcgregor , snedel dano besedo ter se premislil in se bo znova podal v ring. Za izziv si je vzel nikogar drugega kot Mannyja Pacquiaa, a kot kaže se je v pripravi na veliki spopad, ki naj bi bil prihodnje leto, odločil pred sebe postaviti še en izziv. Kot poroča fightsite, bo Irec sprejel izziv preko tvita in se bo udaril z Dustinom Poirierom. "Pozdravljen Dustin! Sprejel sem ponudbo UFC-ja za borbo proti tebi, toda postavil sem tudi konkreten pogoj. Pripravljen sem, da se borba zgodi 21. novembra, rezervna termina pa sta še 12. ali 19. december. Premisli! Poleg tega sem pripravljen donirati okoli pol milijona evrov The Good Fight fondu. Si za? Kot pravim, borba se naj zgodi še letos," se je med drugim preko svoje tviter objave spraševal kontroverzni Irec. Nedolgo po McGregorjevi objavi, da je sprejel izziv in se je pripravljen boriti, je podrobnosti napovedane borbe odkril Ariel Helwani. "Kot je poudaril v svoji objavi, je Conor sprejel borbo z Dustinom. UFC je ponudil datum 23. januarja prihodnje leto, toda Conor je zatrdil, da se želi boriti še letos. Sedaj čaka odgovor UFC-ja."

icon-expand Dustin Poirier FOTO: AP

Spomnimo, McGregor se je prvič upokojil leta 2016, ker se je z UFC sprl o lokaciji intervjuja, ki bi ga moral opraviti. A se je nato vrnil, potem ko je bil uspešen v pogajanjih za boljšo pogodbo. Irec z vzdevkom The Notorious (razvpiti oziroma zloglasni) je marca lani drugič napovedal konec kariere, potem ko ga je oktobra 2018 v ringu premagal Rus Habib Nurmagomedov. McGregor se je nato vrnil oktobra 2019 in januarja letos premagal Američana Donalda Cerronejapo vsega 40 sekundah. Junija je napovedal konec borb. A so ga znova zasrbele pesti. McGregor je osvojil naslove UFC v lahki kategoriji v letih 2015 in 2016, v težki kategoriji pa v letih 2016 in 2018, avgusta 2017 pa se je v Las Vegasu boril proti ameriški legendi Floydu Mayweatherju, ki je dvoboj velikih denarcev tudi dobil. Njegov dvoboj z Mayweatherjem je bil eden najbolj dobičkonosnih v zgodovini, po dolarskih prilivih primerljiv zgolj z dvobojem Mayweather - Pacquiao.

icon-expand Conor McGregor FOTO: AP