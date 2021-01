McGregor: Še vedno sem kralj lahke kategorije

V zadnjem letu se je povsem posvetil preobrazbi svojega telesa, ki je znova pripravljeno za največje napore. "Najhuje od vsega je, da mi je pandemija covida-19 preprečila velike načrte v prejšnjem letu. Bil sem slabe volje in zafrustriran do te mere, da me je motilo prav vse, kar se je dogajalo okrog mene. Po zadnji zmagi nad Donaldom Cerronejem so bili že vzpostavljeni uvodni pogovori za nadaljnje borbe, a nič konkretnega. No, tedaj pa je udaril še koronavirus, ki je pokvaril vse," je uvodoma dejal razvpiti irski borec, ki se je v nadaljevanju intervjuja z odličnim poznavalcem dogajanja v svetu mešanih borilnih veščin Arielom Helwanijemmed drugim dotaknil tudi kontroverzne junijske odločitve o upokojitvi.

Nikoli ni razmišljal o upokojitvi, z Dano Whitom v odličnih odnosih

"V resnici se nikoli nisem želel upokojiti. Nato je prišel javni obračun s predsednikom organizacije UFC Dano Whitom, v katerem je bilo z obeh strani izrečenih kar nekaj težkih besed. Veliko ljudi ve, kako dobro se z Danom razumeva. To je človek, ki je naredil največ za meteorski napredek našega športa. V lanskem vse prej kot običajnem letu mu je uspelo nekaj neverjetnega - kljub kaotičnim razmeram sredi leta organizirati prve borbe brez prisotnosti gledalcev. In to v improviziranem mehurčku v Abu Dhabiju na Fight Islandu, kar je dosežek brez primere. Toda drži, da sva glede moje prihodnosti imela različne poglede. On me ni želel videti v oktagonu brez prisotnosti navijačev, sam pa sem razmišljal drugače. Želel sem se le boriti in nič drugega," se je McGregor vrnil k nič kaj prijetnemu konfliktu s šefom Whitom, s katerim sta kasneje le zgladila spor.