McGregor sredi Moskve 'pljuval' po Nurmagomedovu: Je strahopetec in ne želi povratnega dvoboja

Conor McGregor je, kot je napovedal, "oddelal" specialno novinarsko konferenco sredi ruske prestolnice, kjer je napovedal veliko vrnitev v oktagon. "Želim se boriti v Rusiji in vsi vedo, po katero borbo sem prišel in kdo naj bi bil moj naslednji nasprotnik. Tudi sam sem upal na to, toda izkazalo seje, kar sem tudi sam že vedel, da gre za strahopetca, ki se izmika. Ne bom ga čakal. V pričakovanju najine borbe se bom ogreval proti nekomu drugemu. Ime poznam, dvoboj se bo zgodil sredi januarja prihodnje leto," je med drugim na pričakovano zelo dobro zasedeni novinarski konferenci povedal Irec. "The Notorious", kot pravijo McGregorju je vendarle razkril točen datum njegovega povratka in tudi kraj. "Borba se bo zgodila 16. januarja 20220 v Las Vegasu v T-Mobile Areni. nasprotnik bo kmalu znan. Raziskujte še malo,"je še dejal 31-letni Irec, ki je zbranim zatrdil, da je v življenjski formi. "Ime vam ne bom izdal le iz izkušenj. če bi vam, bi vodilni pri UFC-ju gotovo zamenjali. Takšna firma so pač, na njih se ne moreš zanesti."

Po tem, ko je obelodanil uradno vrnitev v oktagon, je Irec podrobno predstavil načrt za naslednje koledarsko leto. "Začenjam sredi januarja in ne bom se ustavil. Zapišite, da se 18. januarja vrača Notorious Conor McGregor in začenja se moj čas. Po uvodnem dvoboju me čaka boljši iz borbe Nate Diaz in Jorge Masvidal. Imam "zgodovino" z Diazom, mislim, da bo on dvoboj dobil. Veselim se najinega morebitnega novega srečanja. Za naslednji dvoboj, ko se bom udaril z boljšim borbe Tony Ferguson- Habib Nurmagomedov. Zahteval bom, da se ta borba odvije v Moskvi. Svet je zaslužil ta spektakel. Pričakujem, da bom takrat v top formi, odlično fizično in psihično pripravljen in prepričan sem, da bodo moji številni oboževalci lahko občudovali Conorja McGregorja v najboljši izvedbi," je nadaljeval s prepoznavnim hvalisanjem kontroverzni Irec in za konec ponudil še smetano na torto. Vsul je plaz kritik in umazanij na račun osovraženega Nurmagomedova. "Strah ga je borbe v Moskvi. Vsi jo hočejo, na čelu z njegovim očetom, le on se boji. Povratni dvoboj se enostavno mora zgoditi, tudi če ga on zares ne želi. On beži, kar je značilnost ljudi iz Dagestana. Vsi Čečeni to vedo. Oni so strahopetci, ki vedno bežijo, kar lepo ponazarja Nurmagomedov. Lahko beži, a ne more ubežati. Zaenkrat se z njim prav zares ne ukvarjam, še bo čas za to. Fokusiran sem na 18. januar in moj prvi dvoboj leta 2020, ki bo začetek moje nove ere. Prihajajoče leto bo povsem v znaku Conorja Mcgregorja," je v svojem stilu končal Irec.