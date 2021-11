Vidmar in Berus do turnirske zmage na mednarodni ligi tajskega boksa

Na prvi dogodek v tajskem boksu (muaythaiu) v Sloveniji po letu 2019 so predvsem najbolj čakali tekmovalci, ki jim je epidemija močno omejila možnosti za nabiranje prepotrebnih borilnih izkušenj. Na dogodku, ki ga je v Črnomlju organiziral domači klub Gladiator Črnomelj pod vodstvom Petrita Izairija, je sodelovalo šest slovenskih klubov ter borci iz treh nekdanjih republik, med katerimi so se presenetljivo dobro izkali Črnogorci, ki so domov odšli s tremi zmagami in le enim porazom ter pokazali skokovit napredek.

V kategorija do 75 in 81 kilogramov sta potekala tudi turnirja četverice, v katerih sta zmago z zelo dobrimi predstavami odnesla slovenska borca, Domen Vidmar in 19-letni Jan Berus. Vidmar je za osvojitev turnirja potreboval manj kot dve rundi in kljub daljši odsotnosti iz ringa pokazal reprezentančno formo.