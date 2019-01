Medtem ko je Pacquiao pospravil Bronerja, so roparji 'pospravili' njegovo vilo

Filipinski boksarski superzvezdnik Manny Pacquiaose je zmagovito vrnil na ameriška tla in v borbi za naslov v velterski kategoriji brez večjih težav opravil z Američanom Adrienom Bronerjem. Filipinec je namreč slavil po soglasni sodniški odločitvi. Verjetno bi popularni Pac-Man poskušal borbo zaključiti še prej, če bi vedel, kaj se dogaja v njegovem začasnem domu v Los Angelesu. Skoraj istočasno, ko je Pacquiao boksal v ringu v Las Vegasu, so namreč v njegov kalifornijski dom udrli roparji in mu v iskanju na vredne predmete, popolnoma uničili stanovanje. Mannyjev brat Bobby Pacquiaoje v pogovoru z ameriškimi mediji sicer razkril, da je to že drugi vlom v omenjeno stanovanjem v zadnjih dveh letih. Pristojni organi, ki preiskujejo rop pa so razkrili, da nepridipravi niso odnesli predmetov, ki bi imeli visoko denarno vrednost. Celotno posestvo je sicer ocenjeno na vrednost treh milijonov ameriških dolarjev (2.63 milijona €, op. p.), a očitno se roparji do vrednejših stvari niso dokopali oziroma jim je za to, zmanjkalo časa.