Mešane borilne veščine se vračajo na slovensko športno sceno

Po več kot dveletni odsotnosti se na slovensko športno sceno vračajo mešane borilne veščine. Celjska dvorana Golovec bo namreč v soboto gostila borilni spektakel z naslovom Valhalla Fight Night 4, na katerem se bodo predstavili tako mladi upi slovenskega MMA-ja kot tudi nekateri izkušeni slovenski borci.

Mešane borilne veščine v Sloveniji veljalo za relativno mlad, a vse bolj uveljavljen šport. Če lahko praktično tedensko prek malih ekranov spremljamo dogodke svetovno znanih organizacij, kot so UFC, Bellator, KSW, Brave in ostalih, pa v Sloveniji borilnih dogodkov, na katerih bi se lahko širši publiki predstavili tako obetavni mladi upu kot tudi izkušeni borci, žal ni veliko. Ledino je na tem področju orala organizacija WFC, ki je z organizacijo borilnih dogodkov v mešanih borilnih veščinah začela že leta 2006, v želji po rednih dogodkih, ki bi služili tudi kot odskočna deska za mlade borce, pa je Nejc Preložnik v letu 2019 začel z organizacijo Valhalla Fight Night (VFN). V prvem letu je Preložnik organiziral dva zelo uspešna dogodka, tretji, ki bi moral biti na sporedu 14. marca 2020, pa je le teden dni pred samo izvedbo zaradi ukrepov, povezanih z izbruhom koronavirusa, odpadel.

icon-expand Nejc Preložnik je bil pred časom tudi gosto naše spletne oddaje 24 Rund FOTO: 24ur.com

"Takrat smo imeli že teden dni pred dogodkom razprodano dvorano, res je dobro kazalo, potem pa se je zgodilo kar se je in več kot dve leti smo morali čakati, da se zadeve umirijo," nam je zaupal idejni vodja in glavni organizator VFN-ja Preložnik, ki se tudi sam meri v kletkah doma in po svetu. A kot pravi sam, bo njegova kariera morala nekoliko počakati: "Zaenkrat sem svojo kariero postavil na stranski tir, ker se moram enostavno osredotočiti na organiziranje dogodkov. Iskreno nimam privilegijev, da bi lahko poleg organizacije VFN-ja še treniral na takem nivoju, da bi lahko oddelal kakšno dobro borbo." Preložnik se je sicer nazadnje boril decembra lani, ko se je dobro zoperstavil neporaženemu savdskemu borcu Abdullah Al-Qahtaniju.

Na slovenskih tleh tako že več kot dve leti nismo imeli možnosti v živo gledati mešanih borilnih veščin, kar pa se bo spremenilo to soboto, ko bo v celjski dvorani Golovec potekal borilni dogodek z naslovom Valhalla Fight Night 4, kjer bodo na sporedu šest amaterskih in štiri profesionalne borbe. "Amaterske borbe so za nas zelo pomembne, ker dajemo priložnost mladim, perspektivnim slovenskim borcem, ki se enostavno še niso imeli priložnosti dokazati pred domačo publiko, predvsem zaradi pomanjkanja dogodkov v Sloveniji v zadnjih dveh, treh letih. Definitivno lahko mladi borci udeležbo na VFN vzamejo kot čast, da se lahko borijo na istem dogodku kot nekateri priznani slovenski borci in predvsem pred polno dvorano, ker vemo, kako je to v amaterskem MMA-ju, ki ga redkokdo gleda v živo," nam je svoje razmišljanje pojasnil Preložnik, ki se pri organizaciji Valhalle zanaša tudi na lastne izkušnje: "Mladim borcem želimo tudi omogočiti lažji prehod iz amaterskega v profesionalni svet, ker iz lastnih izkušenj vem, da je velik šok, ko se leta boriš po šolskih telovadnicah pred dvajsetimi ljudmi, potem pa kot profesionalec debitiraš, na primer pred polno Halo Tivoli."

icon-expand Anže Vujčič na Valhalla Fight Night 2 FOTO: VFN

Zbrano publiko bodo najprej ogreli amaterski borci. Mariborčan Anže Vujčič se bo že drugič pomeril na VFN-ju, tokrat pa ima na voljo precej več časa kot prvič, ko je borbo sprejel le 12 ur pred dogodkom, nato pa vseeno slavil. Prvič se bo v kletki predstavil nekdanji nordijski kombinatorec Urh Krajnčan, ki je smuči sprva zamenjal za boksarske rokavice, nato pa se podal v MMA. V VFN-jevo kletko se vrača tudi obetavni Luka Štiglic, ki je pred tremi leti slavil prav na svoj rojstni dan. Štiglica, ki je v amaterski karieri zbral šest zmag in en poraz, čaka težko delo, saj mu bo nasprotni stal še neporaženi borec iz Kosova, ki je v amaterski karieri zabeležil že 15 zmag. Slovenski ljubitelji MMA-ja si veliko obetajo tudi od visokoraslega Alexandra Drabince, ki med amaterji beleži šest zmag in še ne pozna poraza, lani pa je osvojil tudi FNC-jev amaterski turnir v poltežki kategoriji. Drabinca, ki je znan pod vzdevkom 'Rus', bo tokrat čakal izziv, ki sliši na ime Andres Ramos. Kubanec, ki sicer že nekaj časa živi in trenira v Ljubljani, namreč velja za odličnega rokoborca.

Profesionalni del dogodka bosta otvorila Mariborčan Vito Špic in hrvaški borec Luka Vargović. Špic je profesionalno kariero začel z zmago, ki sta ji sledila dva poraza, zato se bo pred domačo publiko poskušal vrniti na zmagovalno pot. Enak cilj bo imel tudi eden večjih imen prihajajočega dogodka Matjaž Vičar, ki se v kletko vrača po hudi poškodbi rame. 'Kralj Matjaž', kot ga naznanijo pred vstopom v kleto, je med profesionalci zbral že deset borb, od katerih jih je pet zmagal in prav toliko tudi zgubil. Vičarjeva zadnja zmaga sega v leto 2017, kar bo poskušal popraviti proti neporaženemu Italijanu Danieleju Sgherzi. Sprva bi Vičarju moral nasproti stati eden najizkušenejših slovenskih borcev Lemmy Krušič, a je moral 33-letni Ljubljančan borbo zaradi poškodbe odpovedati. Med profesionalci pa bo v soboto debitiral 20-letni Staš Resnik, ki je kljub mladim letom že precej izkušen borec. Resnik, ki je med amaterji zbral kar 20 zmag in le tri poraze, bo ognjeni krst doživel proti Američanu Alexu Stephensu, ki trenira v slovitem kalifornijskem klubu Team Alpha Male pod vodstvom nekdanjega borca elitne organizacije UFC Urijaha Faberja.

Trd oreh čaka tudi neporaženo Celjanko Tajdo Ratajc, ki se bo pred domačo publiko pomerila s precej izkušenejšo Karlo Benitez. 41-letna Venezuelka ima namreč pod pasom že 36 profesionalnih borb, v bogati karieri pa se je merila že z nekaterimi največjimi imeni ženskega MMA-ja kot sta Joanna Jedrzejczyk in Weilli Zhang.

icon-expand VFN 4: Ratajc vs Benitez FOTO: VFN