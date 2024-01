Metka Lobnik na VN Portugalske do rezultata kariere

V prvem krogu je s končnim prijemom premagala domačinko Fabio Conceicao , v drugem krogu pa je na enak način ugnala še Ciprčanko Zanet Michaelidou . V četrtfinalu je dobre pol minute pred koncem uspešno vrgla Britanko Emmo Reid in se uvrstila v polfinale, kjer se je srečala s Hrvatico Karlo Prodan . Judoistki mariborskega Apolona je pol minute pred koncem uspel met s tehniko sode tsurikomi goshi, nasprotnico pa je nato za uvrstitev v svoj prvi finale velike nagrade v karieri še prijela in zadržala v končnem prijemu.

V velikem finalu se je mlada Štajerka nato pomerila z dobro poznano Nemko Anno-Monto Olek , s katero se je nazadnje pomerila v finalu odprtega prvenstva Oceanije leta 2022 in izgubila. Po dobri minuti borbe je Lobnikova poskusila s telesnim metom vreči Nemko, a se je slednja metu izmaknila in Slovenko prijela v končni prijem, ki ga je zadržala 20 sekund, kar zadošča za zmago.

Zelo uspešno je nastopil tudi nekdanji slovenski reprezentant Mihael Žgank , ki od leta 2018 zastopa turške barve. Svetovni podprvak iz leta 2017 je premagal vso konkurenco v kategoriji do 90 kilogramov in se drugič v karieri na veliki nagradi zavihtel na najvišjo stopničko.

Za Metko je to po dveh petih in dveh sedmih mestih sploh prva medalja na velikih nagradah, ki ji bo prinesla pomembnih 490 kvalifikacijskih točk za olimpijske igre v Parizu. 22-letnica se je pred nastopom v Odivelasu na svetovni jakostni lestvici svoje kategorije nahajala na 21. mestu.

Na tekmovanju se je za pomembne kvalifikacijske točke borilo 644 judoistk in judoistov iz 92 držav.

V Odivelasu je sicer nastopila sedemčlanska slovenska ekipa. Martin Hojak, ki se bori v kategoriji do 73 kilogramov, je v prvem krogu izgubil proti domačinu Otariju Kvantidzeju, Vito Dragič v kategoriji nad 100 kilogramov pa proti Japoncu Kantu Nakanu. Maruša Štangar je v kategoriji do 48 kilogramov izpadla v drugem krogu, kot tudi David Štarkel v kategoriji do 60 kilogramov in Patricija Brolih v kategoriji do 78 kilogramov. Kaja Kajzer pa je v kategoriji do 57 kilogramov morala v tretjem krogu priznati premoč Francozinji Ophelie Vellozzi.