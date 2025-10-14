Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarka Borilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Borilni športi

Metka Lobnik premočna za konkurenco v Limi

Lima, 14. 10. 2025 08.38 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , A.V.
Komentarji
0

Judoistka Metka Lobnik je na VN nagradi v Peruju dosegla zmago v kategoriji do 78 kg. Za tekmovalko Apolona je to druga zmaga v sezoni po slavju na grand slamu v Tbilisiju in že osme stopničke na tekmovanjih za svetovni pokal. Vito Dragić je izgubil prvo borbo v odprti moški kategoriji.

Pot do najvišje stopničke zmagovalnega odra in poslušanja Prešernove Zdravljice je bila v zadnji borbi vse prej kot lahka. V zaključnem dvoboju se je Metka Lobnik pomerila s Francozinjo Kailo Issoufi in jo po dolgem podaljšku in več kot desetih minutah boja premagala z iponom, potem ko jo je ujela v končni prijem.

Začetek dneva je bil za 24-letno Štajerko nevaren. V uvodnem krogu s Portoričanko Sairy Colon, že srebrno na vseameriškem prvenstvu, se je Lobnikova hitro znašla v nevarnem položaju, nato pa vendarle prevzela pobudo. Po dobri minuti je Slovenka izvedla met za vazari, v parterju pa skušala zaključiti s končnim prijemom. Tekmica se je izvila, v naslednji akciji pa jo je Lobnikova zadržala na blazini za ipon.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Podobno je bilo v dvoboju s Kanadčanko Coralie Godbout, še eno nosilko odličij z vseameriških prvenstev, ki je bila prav tako nevarnejša v prvih sekundah, dvoboj pa je odločil vazari sredi dvoboja.

Polfinale je bil izjemno pomemben predvsem po mentalni plati. Nemka Marie Branser, ki je kasneje tekmovala za Kongo, zdaj pa za Gvinejo, je v preteklih treh dvobojih Slovenko vselej ugnala. Tokrat pa je šestkratna afriška prvakinja padla po vsega 50 sekundah.

Že dan pred Lobnikovo se je v Limi na stopničke v kategoriji do 63 kg zavihtela tudi Kaja Kajzer, Kaja Schuster v kategoriji do 70 kg in David Štarkel v kategoriji do 60 kg pa sta osvojila peti mesti. Vsi omenjeni reprezentanti bodo nastope nadaljevali ta konec tedna na veliki nagradi v mehiški Guadalajari.

borilni športi judo vn peruja metka lobnik zmaga
Naslednji članek

Leški tudi po sezoni premora še vedno ni odločena, kako naprej

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286