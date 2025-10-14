Metka Lobnik premočna za konkurenco v Limi

Pot do najvišje stopničke zmagovalnega odra in poslušanja Prešernove Zdravljice je bila v zadnji borbi vse prej kot lahka. V zaključnem dvoboju se je Metka Lobnik pomerila s Francozinjo Kailo Issoufi in jo po dolgem podaljšku in več kot desetih minutah boja premagala z iponom, potem ko jo je ujela v končni prijem.

Začetek dneva je bil za 24-letno Štajerko nevaren. V uvodnem krogu s Portoričanko Sairy Colon, že srebrno na vseameriškem prvenstvu, se je Lobnikova hitro znašla v nevarnem položaju, nato pa vendarle prevzela pobudo. Po dobri minuti je Slovenka izvedla met za vazari, v parterju pa skušala zaključiti s končnim prijemom. Tekmica se je izvila, v naslednji akciji pa jo je Lobnikova zadržala na blazini za ipon.