Mike Tyson bo Ngannouju pomagal pri pripravah na borbo s Furyjem

Francis Ngannou se je od decembra 2015 meril pri največji organizaciji za mešane borilne veščine na svetu UFC, kjer je marca 2021 postal tudi prvak težke kategorije. Januarja 2022 je kamerunski borec šampionski pas prvič in edinkrat obranil proti nekdanjemu sparing partnerju Cirylu Ganu , nato pa se približno leto dni z UFC-jem pogajal o podaljšanju sodelovanja, kar pa se ni uresničilo.

Tu v zgodbo vstopi prvak težke kategorije organizacije WBC Tyson Fury , ki se nikakor ni uspel dogovoriti za borbo za združitev pasov z Oleksandrom Usikom . 34-letni Anglež je bil že nekaj časa pripravljen na borbo s Kameruncem in ga je že lani aprila po zmagi nad Dillianom Whytom povabil v ring.

Ngannou naj bi poleg enormne plače od UFC-ja zahteval tudi možnost, da se lahko ob MMA-ju meri tudi v boksarskemu ringu, univerzalno zdravstveno zavarovanje za vse borce in več besede pri odločanju o nasprotnikih. Finančnim zahtevam je bil UFC-jev predsednik Dana White pripravljen ugoditi, vsem drugim pač ne. Ngannou se je zato poslovil od UFC-ja in podpisal z organizacijo PFL (Professional Fighters League), ki mu dovoljuje, da se poleg kletke meri tudi v boksarskem ringu.

In ko so z vrečami denarja pomahali bogati Arabci, je bila borba hitro dogovorjena. Ngannou in Fury bosta tako v ring stopila 28. oktobra v glavnem mestu Savdske Arabije, Riadu. Kamerunec ima tako le še slabe tri mesece, da se pripravi na borbo z najnevarnejšim borcem boksarske težke kategorije, ki poraza v profesionalni karieri sploh še ne pozna.

Ngannou je tako sedaj uradno imenoval legendarnega Mika Tysona za enega izmed svojih trenerjev za boj s Furyjem. Nekdanji prvak težke kategorije organizacij WBC, WBA in IBF pa bo med borbo v Riadu tudi v njegovem kotu.