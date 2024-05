Mike Tyson in Jake Paul vendarle v ring kot profesionalca

"Da, gre za pravo sankcionirano borbo," pa je na Instagramu napisal nekdanji boksarski prvak težke kategorije organizacij WBA, WBC, IBF in revije The Ring Mike Tyson , ki bo za čas borbe s Paulom star že 58 let.

Mnogi so predvsem zaradi starosti legendarnega Tysona pričakovali, da bo borba s Paulom ekshibicijske narave torej z velikimi rokavicami (16 unč ali več) in morebiti celo z zaščitnimi čeladami, a se to ne bo zgodilo. "Mike Tyson in Jake Paul sta podpisala pogodbo za medsebojni dvoboj z željo, da bi se pomerila v sankcioniranem profesionalnem dvoboju, ki bi imel dokončen izid. V zadnjih šestih tednih je MVP skupaj s svojimi partnerji izpolnil zahteve teksaškega ministrstva za licenciranje in predpise za sankcioniranje dvoboja med Paulom in Tysonom in hvaležni smo, da smo prišli do te točke," je v izjavi za ESPN povedal soustanovitelj podjetja Most Valuable Promotions (MVP) Nakisa Bidarian.