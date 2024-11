Mike Tyson očitno še ni rekel zadnje: Mislim, da to ni bil zadnji boj

Zvezdnik družbenih omrežij Jake Paul je v dvoboju težke kategorije, kjer ni ravno navdušil, po osmih rundah s soglasno sodniško odločitvijo premagal Mika Tysona . Vsi trije sodniki so borbo pred več kot 70.000 gledalci na stadionu AT&T, kjer je bučno podporo sicer užival Tyson, ocenili v korist Paula (80-72, 79-73 in 79-73).

Pred dvobojem klofuta, po borbi stisk rok

Prvi udarec je bil sprožen že na zadnjem soočenju pred samo borbo, na katerem je Tyson primazal klofuto Paulu. Toda zamere so šle po koncu dvoboja hitro v pozabo. "To so zadeve, ki se dogajajo pred borbo, to je moment," je pojasnil Tyson in ponudil roko sprave Paulu, ki jo je brez obotavljanja sprejel.