Brez zmagovalca v obračunu Mika Tysona in Royja Jonesa mlajšega

Roy Jones mlajši in Mike Tyson

Čeprav so bila običajna boksarska pravila za obračun veteranov kar občutno prilagojena, med drugim so bili prepovedani tudi nokavti, sta oba borca pred obračunom zagotavljala, da to nikakor ne bo "sparring" obračun. Svoje besede sta v ringu nato tudi opravičila, saj smo spremljali zelo zanimivo predstavo, predvsem Mike Tyson pa je pokazal, da je pri 54 letih odlično pripravljen.

V prvi roki je prevladoval Tyson, Roy Jones mlajši pa se je bolj kot ne le umikal udarcem in v prvih dveh minutah, kolikor so trajale posamezne runde, ni pokazal veliko. Tudi v drugi je bolje začel starejši Tyson, najprej je poskušal z nekaj udarci v telo, nato pa mu je uspela še čista "levica", ki pa Jonesa ni zamajala. Tik ob koncu, ko je zvonec že zazvonil, je Iron Mike znova poskušal z dvema udarcema v telo, za kar se je nasprotniku takoj opravičil.