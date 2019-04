Miller skesano priznal: Zafrknil sem in plačal bom za vse napake

Tokrat je Jarrell Miller 'obrnil ploščo' in v čustvenem video posnetku na svojem twitter profilu skesano priznal dopinški greh, ki ga je stal največje borbe v karieri. Tiste borbe, v kateri bi se 1. junija letos v slovitem Madison Square Gardnu pomeril z aktualnim svetovnim prvakom v težki kategoriji Anthonyjem Joshuo.



"Zafrknil sem. Sprejel sem napačno odločitev, zaradi katere bom odgovarjal kolikor bo pač to potrebno. Zapravil sem izjemno priložnost za dvoboj kariere in sem povsem uničen. Moje srce zdaj 'krvavi', saj sem s tem prizadel svojo družino, prijatelje, ekipo in predvsem zvezste oboževalce. Napake so zato, da se jih popravi. Storil bom vse, da se v ring vrnem močnejši in predvsem kot boljši človek," je med drugim skrušeno dejal Miller, ki je, spomnimo, še pred dnevi, ko je v javnost pricurljala novica o padcu na prvem dopinškem testu 20. marca,ostro zanikal kakršno koli vpletenost v zavestno zlorabo prepovedanih substanc. "Ne potrebujem poživil, da bi bil dober borec. Jaz sem vojak, ne verjemite vsemu, kar je zapisano. Na koncu bodo prevladala dejstva, nimam česa skrivati, kar bom tudi dokazal," je prvotno dejal Jarrell Miller.