Miller z jasnim sporočilom Joshui: Počil boš kot jajce

Gostobesedni Američan je še pred prvo novinarsko konferenco pokazal, kako jezičen je. "Lahko pričakujete, da bom v psihološki prednosti. Vem, da ve, kaj prihaja. Ne vem, koliko tega lahko prenese. Jamčim vam, videli ga boste počiti kot jajce," je napovedal Jarrell 'Big Baby' Miller. Za Joshuo, ki prihaja iz Manchestra, bo to sploh prva poklicna borba preko Luže. Joshua in Miller sta imela bližnje srečanje že lani poleti, ko so ju morali ločiti člani njunih ekip, Miller pa iz ZDA na Otok že pošilja jasno sporočilo aktualnemu vladarju težke kategorije. Temu napoveduje sovražen sprejem na ameriških tleh. "To bo nasilno snidenje. Maltretiram ga z razlogom. To je boksarski posel. To je boleča igra. Tu ni prostora za ponižnost ali prijaznost. Tu gre za trdo delo in to, da boš storil vse, kar lahko, da bi dobil borbo. Ko je pogodba enkrat podpisana, so rokavice snete," je sporočilo Millerja Britancu.