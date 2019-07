Miočić in Cormier sta si po letu dni zrla v oči: 'Stipetov pogled bi lahko ubijal'

UFC je pripravil konferenco za medije na kateri so sodelovali akterji naslednjih nekaj najbolj odmevnih borilnih spektaklov. Med njimi sta bila tudi Stipe Miočić inDaniel Cormier, ki se bosta udarila sredi avgusta. Pripravite se, prenos bo tudi na VOYO. "Borca sta si zrla v oči po točno 364 dneh, oziroma od tistega dvoboja, ko je zmagal Cormier," so poudarili ameriški mediji in se spomnili, da je takrat 40-letni Američan nokavtiral štiri leta mlajšega rojaka hrvaških korenin in postal UFC prvak v težki kategoriji. "Nehvaležno je karkoli napovedati zgolj po tem, kako sta se gledala. Nekaj pa je vseeno jasno, Miočićev pogled je bil bolj hladen. Njegov pogled bi lahko ubijal."