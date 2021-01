Miočić komaj čaka 'revanšo' z Ngannoujem: Že zdaj bi se lahko boril

Francis Ngannou je naposled le dočakal potrditev velikega šefa organizacije Dana Whita za povratno borbo proti rivalu Stipetu Miočiću za naslov svetovnega prvaka v težki kategoriji.

Aktualni prvak Miočić se v mirnem zavetju svojega doma pripravlja na spektakularni obračun, ki bo čez slaba dva meseca potekal v okviru borilnega dogodka UFC 260. "Če bi mi že zdaj dali možnost, da stopim v oktagon, bi to storil z velikim veseljem. A nič ne de, do 27. marca želim biti na vrhuncu svojih psihofizičnih zmogljivosti,"sporoča samozavestni svetovni prvak, ki se v isti sapi zaveda zahtevnosti naslednjega izziva. "Ngannou je tehten nasprotnik. To je dokazal tudi v najinem prvem dvoboju, ki pa sem ga dobil relativno gladko po soglasni sodniški odločitvi. To bo moja prva borba po uspešno zaključeni trilogiji z Danielom Cormierjem. Komaj čakam na 27. marec in novo dokazovanje pred–upajmo–polnimi tribunami navijačev," pravi ameriški borec hrvaških korenin, ki bo, če bo še drugič premagal Ngannouja, za nagrado dobil možnost obrambe naslova proti zloglasnemu Jonu Jonesu.

Čeprav bosta morala tako Miočić kot Ngannou do povratnega obračuna preliti še kar nekaj znoja, pa zadnje fotografije aktualnega prvaka na družbenih omrežjih dokazujejo, da je že zdaj v odlični formi. "Nikoli ne podcenjujte vaje preskakovanja kolebnice. Ta je odlična za več stvari: vzdržljivost, limfni sistem, različne mišične skupine celega telesa, zdravje srca, koordinacijo, kosti in celo za preventivo pred poškodbami. Obenem pa je, verjemite mi, precej težja kot se morda zdi na prvi pogled," je na Instagramu zapisal Miočić.