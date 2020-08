Miočić: Imam še veliko za pokazati

Kot se je po zaključeni trilogiji z enim od največjih borcev vseh časov Danielom Cormierjem izkazalo, je bila za Miočićevo četrto ubranitev šampionskega pasu odločilna druga runda, v kateri je zadal nekaj zares težkih udarcev, ki so zamajali tla pod nogama velikega Američana.

"Nemalokrat sem poudaril, za kako velikega in neustrašnega borca gre. DC (Daniel Cormier, op. p.) je eden največjih, ki so se kdajkoli ukvarjali z borilnimi veščinami. Je izjemen športnik, gladiator in obenem izvrstna oseba. V zadnjih dveh letih in pol sem ga uspel preučiti do potankosti, kakor tudi on mene. Zato velikih skrivnosti pred tretjim dvobojem niti ni moglo biti. Videlo se je, predvsem v uvodnih petih minutah, da je pomembnost obračuna pri obeh naredila svoje. Oba sva začela nekoliko bolj previdno, nato pa se je borba razvnela ...," je začetno oceno dvoboja podal Stipe Miočić in nadaljeval:

"Lahko bi dejal, da sem svoje delo dobro opravil. A vedno je lahko še bolje. Vedno. Predvsem v četrti rundi sem mu dopustil, da me je nekajkrat lepo zadel. Uspel sem se pametno odzvati na njegove poskuse rušenja na tla, na kar smo se pripravljali dolgo časa. Če bi imel v drugi rundi še malo več časa na razpolago, bi ga lahko nokavtiral."