Miočić po veliki zmagi: Vedel sem, da sem boljši borec

Čeprav jeDaniel Cormier Stipeju Miočićuzadal kar 181 udarcev, kar je največ ob porazu enega od borcev v zgodovini UFC-jeve težke kategorije, se je zmage na koncu veselil slednji. Odločila je četrta runda, v kateri je 36-letnik nekoliko zamenjal taktiko in svojemu tekmecu tedaj začel zadajati več udarcev v telo. "Ne bom lagal. V prvih dveh rundah sem izgledal katastrofalno. Cormier je bil v oktagonu boljši tekmec. V tretji rundi sem opazil nekatere slabosti. Dobil sem občutek, da se morda preveč osredotoča na branjenje udarcev v glavo. Po 15 minutah mi je trener dejal, naj poskusim bolj pritiskati na telo in naj več uporabljam desne udarce, kar se je na koncu obrestovalo. Mislim, da ni pričakoval tako nenadne taktične spremembe. Hvala bogu, da mi je borbo uspelo dobiti predčasno. Počutim se, kot da bi imel 90 let, izjemno sem izčrpan," je na novinarski konferenci bo spektaklu v Anaheimu razlagal novi stari prvak težke kategorije.