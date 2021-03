Miočić pozval Joshuo in Furyja k borbi: Pripravljen sem vama dokazati, da sem boljši

Pred težko pričakovanim spopadom s Francisom Ngannoujem na dogodku UFC 260 (prenos na VOYO v nedeljo ob 4. uri zjutraj) je ameriški borec mešanih borilnih veščin (MMA) hrvaških korenin Stipe Miočić presenetil (tudi) z izjavo, da bi z veseljem vstopil tudi v svet boksa ter Tysonu Furyju in Anthonyju Joshui pokazal, da je boljši borec.

"Želel bi si tega, zagotovo bi si tega želel. To je neka drugačna stvar, nekaj novega. Boks je stvar tehnike. Z njima bi se preizkusil v boksu, ker mislim, da je to bolj pošteno (kot MMA borba) v teh okoliščinah. Jaz sem tisti, ki preferira borbo na nogah. Poleg tega oni niso seznanjeni z nekaterimi elementi, ki se lahko uporabljajo v oktagonu. Pripravljen sem vstopiti v njihov svet in jima pokazati, da sem boljši borec kot onadva. Ni pomembno, proti komu se borim, v borbi s Furyjem ali Joshuo bi iskreno užival,"je jasen Stipe Miočić.

Borba med Miočićem in Ngannoujem je ponovitev spopada iz leta 2018, ko se je zmage po soglasni sodniški odločitvi veselil Miočić.

V karieri še neporaženi Tyson Fury sicer drži WBC pas težke kategorije, medtem ko je trenutni vladar kraljeve kategorije Anthony Joshuaodet z IBF, WBA in WBO pasovi. Boks sicer ne bi bil izlet v neznano za Miočića, saj se je v preteklosti že posvetil temu športu. Začel je z MMA-jem, nato se za nekaj časa osredotočil na boks, nato pa se po slabih dveh letih vrnil v MMA, kjer je kasneje zagospodaril v težki kategoriji. Tudi na krilih preteklih uspehov Francisu Ngannouju sporoča: "Dokler se jaz ne upokojim, Francis Ngannou ne bo nikoli prvak." UFC 260: na kocki je veliko

Miočić bo po mnenju poznavalcev imel izjemno težko delo, ko bo v soboto po ameriškem času v mestecu Enterprise v neposredni bližini Las Vegasa (po našem času v nedeljo ob 4. uri zjutraj) branil naslov prvaka težke kategorije v organizaciji UFC. Ngannou je namreč v zadnjih letih postal še boljši borec, v njegovih očeh pa je vidna lakota po naslovu prvaka. Francis Ngannou sicer v karieri profesionalca borbe še nikoli ni izgubil predčasno. Po dveh bolečih porazih (po sodniških odločitvah) z Miočićem in Derrickom Lewisomleta 2018 je nato zablestel v vsem svojem sijaju. Vse štiri naslednje borbe (Curtis Blaydes, Cain Velasquez, Junior dos Santos in Jairzinho Rozenstruik) je dobil z nokavti v prvi rundi. Skupno je za štiri zmage porabil vsega 162 sekund.

Dobre predstave kamerunskega borca, ki se sicer bori pod francosko zastavo, Miočića očitno ne skrbijo. V obračun z Ngannoujem namreč vstopa izjemno samozavesten. "Danes sem jaz bolj učinkovit boksar. Gledano nazaj sem se o svojem telesu veliko naučil. Boljši sem, lažji in močnejši. Hitrejši sem in v boljši kondiciji. Vsak dan se še vedno naučim nekaj novega. On bo prav tako boljši, še vedno je mlad, lačen in želi postati prvak,"je pred obračunom z izzivalcem Ngannoujem poudaril Miočić. Ta je od svojega nasprotnika štiri leta starejši (38/34 let).

icon-expand Miočić in Ngannou FOTO: AP

"Prepričan sem, da je napredoval in da je boljši, kot je bil. Je v dobrem pripravljalnem kampu in dobro dela. Prvič so bili pritiski veliki, tam je bilo tudi noro občinstvo v Bostonu. Gledalci so si želeli videti nokavt, želeli so videti, kako moja glava leti iz oktagona. Na srečo se to ni zgodilo in tega mu ne bom dovolil niti tokrat," je v pogovoru za ESPNše povedal Stipe Miočić.