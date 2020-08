Miočić pred največjim dvobojem kariere: Z zmago želim postati največji vseh časov

"V zadnjih dneh in tednih sem se naposlušal najrazličnejših analiz in mnenj, toda resnica je samo ena: tisti, ki bo dobil nedeljski obračun, se bo zapisal v zgodovino kot najboljši borec mešanih borilnih veščin težke kategorije vseh časov. Če samo na hitro preletite seznam nasprotnikov, proti katerim sta se Daniel (Cormier, op. p.) in Stipe (Miočić, op. p.) borila v svojih karierah, ni potrebno izgubljati odvečnih besed. Gre za dva izjemna borca, športnika, dve veliki osebnosti, ki sta 'zadolžili' naš šport z vzornim vedenjem tako na kot izven borilnih aren. Če bi se vprašalo zgolj mene, bi kar obema nadel naziv najboljših vseh časov. A to je, žal, lahko samo eden," je v pogovoru za MMA Fighting , le nekaj dni pred težko pričakovanim tretjim obračunom Miočića s Cormierjem, dejal White.

Poznata se 'v dušo'

Borca se poznata do najmanjših podrobnosti, pravi Miočić. "V zadnjih treh letih sem ga uspel dodobra preučiti, njega in njegov slog borbe. Brez dvoma gre za sijajnega borca, ki se ne ustavlja. Venomer gre naprej in nikoli ne obupa. Zato pa je toliko časa v vrhu težke kategorije. Verjamem, da se bo tudi tretje borbe lotil na njemu svojstven način: z veliko poguma, odločnosti, agresivnosti in želje po zmagi," je Miočić izrekel veliko hvalnic na račun nekoč dobrega prijatelja, danes pa velikega rivala Daniela Cormierja. Ameriški borec hrvaških korenin se zaveda, da bo tokratna borba nekaj povsem tretjega, kot je bilo moč videti na njunih prvih dveh borbah, v katerih sta oba dosegla po zmago. "Dejstvo je, da vsak dvoboj prinese nekaj novega, nepričakovanega. Tudi ta ne bo nobena izjema. Prepričan sem, da bo za tokratni obračun pripravil nekaj novega, a tudi sam bom imel pripravljenih nekaj presenečenj zanj. To bo še ena od borb, ki se jih bodo ljubitelji tega športa še dolgo z veseljem spominjali. V vsakem trenutku bom poskušal izkoristiti njegove slabosti, saj sem po značaju zelo kompetitivna oseba. No, z druge strani pa sem srečen, da bo s tem dvobojem trilogije nepreklicno konec," je v intervjuju za MMA Fighting poudaril aktualni svetovni prvak težke UFC kategorije in dodal:

'Peklensko zabavno in nepozabno obdobje'

"Mnogi so mnenja, da bo Cormier nekoliko v prednosti zaradi manjše velikosti oktagona. Toda tudi sam se še kako dobro znam boriti na tleh. Tu je sicer Daniel zelo domač, močan in nepopustljiv, a v zadnjih desetih tednih smo veliko časa posvetili pripravam borbe na tleh. Najboljši način za zmago je vselej nokavt, vendar imamo v načrtu pripravljenih kar nekaj različic za zaključni udarec. Možni so vsi razpleti: od tega, da se borba zaključi že v prvi rundi, morda v tretji s kakšnim nepredvidljivim prijemom oziroma udarcem, možno pa je tudi to, da se bova borila vse do konca. Želim si, da si bova po dvoboju lahko segla v roke in si dejala, da je bilo obdobje, v katerem sva se borila, nepozabno in peklensko zabavno."