Blaydes prepričan: Trilogija bo pripadla Miočiću, Cormier bo ponovil napako

"V kolikor bi se zgodil še tretji medsebojni obračun med Stipetom Miočićem in Danielom Cormierjem, menim, da bi zmago znova odnesel prvi," je na vprašanje, na koga bi stavil v trilogiji za naslov svetovnega MMA prvaka v težki kategoriji, odgovoril prav tako 'težkokategornik' oktagona Curtis Blaydes.



Blaydes se sicer že nekaj časa vneto pripravlja na skorajšnji obračun proti Juniorju dos Santosu v sklopu UFC-jevega Fight Nighta v Severni Karolini, toda tudi sam ima velike načrte za prihodnost, ki vključujejo borbo za naslov svetovnega prvaka. "Čeprav je Stipe (Miočić, op. p.) pred kratkim izrazil željo, da bi se v ringu spopadel s Tysonom Furyjem, kar bi bil borilni spektakel brez primere, pa si sam želim čimprejšnje borbe za šampionski pas. S tega vidika je zame zelo pomemben obračun med Miočićem in Cormierjem, saj bi eden od njiju lahko kmalu postal moj nasprotnik. Oba sta zelo izkušena borca, ki sta začutila, kako 'dihata' v oktagonu, toda če bi moral v tem trenutku izbirati, komu dati rahlo prednost, je to znova Miočić. Ima namreč eno veliko prednost, in sicer so njegovi udarci bistveno boljši od Danielovih. A nekaj se bo gotovo vprašalo tudi Cormierja," je v glavi že skiciral potek morebitnega tretjega dvoboja velikih rivalov.