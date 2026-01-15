Fabjan o Iliću: Ni mi simpatičen, pretepel ga bom kot nikoli nikogar prej

V münchenski SAP Garden Areni bo 7. februarja zadnja borba večera ponudila obračun Ivana Vitasovića (14-6-1) in Hatefa Moeila (16-4), še pred tem pa bodo slovenski ljubitelji borilnih veščin zagotovo z velikim zanimanjem spremljali tudi borbo Slovenca Mirana Fabjana (7-4) in Srba Aleksandra Ilića (17-7). Moeil je na dogodku FNC v borbi večera premagal Fabjana, a "Slo Rocky" je še pred tem, novembra leta 2024 na dogodku FNC 20 v zagrebški Areni, premagal Ilića. Na soočenju pred borbo je priljubljeni Fabjan znova poskrbel za iskrice med borcema.

"Pričakujete lahko kaos od prve sekunde, pritiskal bom od prve sekunde. Pretepel ga bom kot nikoli nikogar prej," je bil prepričan tradicionalno samozavestni Fabjan. "Medtem ko je on igral košarko in se po ulicah sprehajal s puncami, sem se jaz boril po svetu. Za seboj imam 22 let športa in nikoli nisem izgubil v povratni borbi. Ne le da nisem izgubil, ampak sem na vsaki povratni borbi zmlel nasprotnika. Videli boste, kaj pomeni razumeti borbo in kaj pomeni nabijati visoke udarce z nogami v "kante" v dvoranah na treningih," je slikovito dejal Fabjan, ki bi se z Ilićem moral soočiti že septembra lani.

Takrat je borbo moral odpovedati zaradi težav s poškodbami, tokrat pa je potrdil, da so poškodbe stvar preteklosti. "Nimam poškodb. Upam, da bom v Nemčijo prišel brez poškodb. Pripravljalni kamp bom tokrat od začetka do konca opravil v svojem domu, Trojan Gymu v Puli," je zagotovil Fabjan, ki je pred porazom proti Moeilu maja lani zmagal na treh zaporednih borbah pod okriljem organizacije FNC proti Michalu Kiti, Iliću in Yorganu de Castru.

Pri Fabjanu motivacije nikoli ne manjka, a tokrat bo borba zanj še nekoliko bolj osebna. "Od najboljšega borca v zgodovini FNC-ja lahko pričakujete to, kar ponavadi počnem. V Münchnu vas bo pričakala agresija in zmaga z nokavtom, to vam zagotavljam. Ilić mi nikoli ni bil simpatičen. Včasih moraš v tem poslu nokavtirati nekoga, ki ti je simpatičen, ko pa gre za Ilića, bom z veseljem vpisal še en nokavt. Združil bom prijetno s koristnim," je pred svojim nasprotnikom dejal Fabjan.

Ilićev odgovor je bil bolj zadržan. "Vse, kar govori, je dokaz, da je negotova in nestabilna oseba, ki pogosto doživlja spremembe v razpoloženju. Te stvari govori zato, da samega sebe prepriča vanje. Neumno je govoriti o izkušnjah, ker gospod še nikoli ni potoval na borbo izven regije. Prav tako je neumno govoriti, kam vse sem jaz šel in s kom sem se boril," je mirno dejal Srb.

Fabjan je opisal Ilićev borilni slog: "Od njega lahko pričakujemo to levo nogo, ampak moja roka bo tam, kjer mora biti. Nato bo sledil moj povratni udarec in usodna serija udarcev, ki bo zaključila borbo." Fabjan se je na borbo pripravljal z novim sparing partnerjem, Kanadčanom Olivierom Langloisom-Rossem. "Je borec, ki je veliko bolj kakovosten od Ilića, je vrhunski fant z veliko močnejšo levo nogo," je o trening partnerju dejal Fabjan.