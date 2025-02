Miran Fabjan dobil nasprotnika za FNC v Ljubljani

Fabjanu, ki je pod okriljem FNC-ja vknjižil štiri zmage in en poraz, se bo tokrat nasproti postavil izkušeni Poljak Michal Kita. Kita poznan tudi pod vzdevkom 'Masakra' je 44-letni poljski borec, ki se je med 2015 in 2023 večinoma boril za največjo poljsko in eno največjih evropskih MMA organizacij KSW, kjer je dvakrat tudi neuspešno napadal naslov prvaka težke kategorije. V bogati karieri je oddelal 38 profesionalnih borb (22 zmag, 15 porazov, en remi) in se med drugim boril tudi proti nekaterim borcem iz regije. Leta 2020 je premagal Igorja Pokrajca, dvakrat pa je izgubil proti Fabjanovemu krvniku Darku Stošiću. Kita je v kletki nazadnje stal februarja 2023, ko je na KSW 79 premagal Daniela Omielanczuka.