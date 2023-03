Mladi Slovenci z evropskega prvenstva prinesli kar 11 medalj

Močna slovenska jiu-jitsu ekipa se je minuli vikend merila na evropskem mladinskem prvenstvu v francoskem mestu Verquin in se domov vrnila z lepo zbirko medalj.

Že prvi tekmovalni dan so se mladi Slovenci okitili z dvema medaljama, in sicer je Mija Kocuvan v borbah osvojila tretje mesto, Neli Rožman in Ema Šušteršič sta bili v kategoriji duo prav tako tretji, Sara Divjak in Neža Levstik pa sta se morali zadovoljiti s petim mestom.

Drugi dan prvenstva se je za veliko slovensko ekipo zaključil s kar petimi medaljami in tremi petimi mesti. Sara Divjak in Anže Golež sta v mešani duo ekipi postala evropska prvaka do 18 let, Evelin Kožuh in Hana Rus pa sta postali evropski duo podprvakinji do 16 let. V borbah sta naslov evropskih podprvakinj osvojili še Laura Zajc in Rebeka Duščak, Dorin Ofak, Roki Kikec in Ajda Stritar so svoje borbe zaključili na petem mestu. Tit Verhovec si je kot prvi Slovenec priboril medaljo v kategoriji ne-waza (borbe v parterju), saj je osvojil bronasto medaljo.

Tekmovalce so v Franciji spremljali tudi vsi trije selektorji reprezentance: Tilen Hadolin (borbe), Nejc Hodnik (ne-waza) in Jure Žabjek (duo).

Na zadnji tekmovalni dan je slovensko ekipo najbolj razveselila Loti Čufer, ki je v borbah v kategoriji do 57 kilogramov postala evropska prvakinja do 21 let. Zala Kostanjšek je bila prav tako v borbah v kategoriji do 63 kilogramov bronasta, Timotej Pokrajac in Julijan Zakonjšek pa sta končala tik pod zmagovalnim odrom. V mešani duo ekipi sta Nika Kotar in Jaka Divjak postala evropska podprvaka do 21 let, Tevž Kristan pa je v ne-wazi postal evropski podprvak do 16 let v kategoriji nad 73 kilogramov.

icon-expand Loti Čufer FOTO: Ju-jitsu zveza Slovenije

Na evropskem prvenstvu, ki je potekalo pod okriljem Mednarodne jiu-jitsu zveze (JJIF), sta sodila tudi slovenska sodnika Tina Pelc in Dejan Kink. V Verquinu se je sicer merilo 819 športnikov iz 27 držav.