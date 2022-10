Mladi slovenski kikbokserji do zgodovinske bere medalj na SP

Minuli teden so se najboljši mladi kikbokserji iz vsega sveta zbrali v italijanskem Jesolu in merili na svetovnem prvenstvu. Med njimi je bilo tudi 28 Slovenk in Slovencev, ki so se odrezali odlično in domov prinesli kar 13 medalj. S po dvema novima naslovoma svetovnih prvakov se lahko po novem pohvalita Tyra Barada in Ali Botonjić, ki pa je dvema zlatima medaljama dodal še skupinsko osvojeno srebrno medaljo.

Slovenski predstavniki so se iz Jesola vrnili s šestimi zlatimi, eno srebrno in šestimi bronastimi medaljami. Z izkupičkom je zagotovo najbolj zadovoljen 18-letni Ali Botonjić, ki se je med mladinci do 69 kilogramov v disciplinah Kick-light in Point Fighting okitil z zlato medaljo, v slednji pa je tudi prispeval velik delež h končnemu drugemu mestu Slovenije v seštevku te discipline. Srebro so si poleg Botonjića okoli vratu obesili še Klemen Pograjc, ki je bil prav tako v kategoriji do 69 kilogramov tretji, Tilen Repina, ki je v kategoriji do 79 kilogramov osvojil 5. mesto in Tomi Sešlar, ki je bil kategorijo nižje (do 74 kilogramov) deveti. 18-letni član ljubljanskega kluba Gepard pa si je tako kot edini Slovenec v Jesolu priboril kar tri medalje.

icon-expand FOTO: Športni center Gepard icon-chevron-left icon-chevron-right

Poleg Botonjića je dve zlati medalji osvojila še mladinka Tyra Barada in sicer kategoriji do 50 kilogramov v disciplinah Point Fighting in Light Contact. V Point Figting-u so njun uspeh dopolnili še starejši kadetinji Eva Hribar (do 37 kilogramov) z zlato, Nina Korošec (do 42 kilogramov) pa z bronasto medaljo.

icon-expand Svetovni prvaki: Luka Ješe, Tyra Barada, Eva Hribar, in Ali Botonjić FOTO: KICKBOXING ZVEZA SLOVENIJE

Zlato medaljo in naslov svetovnega prvaka je osvojil tudi Botonjićev klubski kolega Luka Ješe, ki je med starejšimi kadeti do 63 kilogramov slavil v disciplini Light Contact. V tej disciplini sta se poleg Ješeta in Barade do medalj dokopala še Koroščeva ter mladinec Bian Nabernik (do 63 kilogramov), ki sta bila tretja. Še drugo medaljo v disciplini Kick-light je dodal prav tako član kluba Gepard Erik Gartner, ki je moral po zmagah proti tekmovalcema iz Italije in Grčije, v tesnem polfinalu priznati poraz tekmovalcu iz Romunije. Edino medaljo v disciplini Full Contact je priborila mlajša mladinka Klara Sprinčnik, ki je bila v kategoriji do 56 kilogramov tretja.

Slovenija, ki jo je zastopalo 28 športnikov, se je na koncu s 13 medaljami uvrstila na 17. mesto lestvice uspešnosti med 63 državami udeleženkami.

Slovensko reprezentanco so v Jesolu poleg trenerjev Sanela Ljutića, Iztoka Kešeta, Srečka Rozmana, Petra Landekerja in Uroša Bernarda, spremljali tudi predsednik Kickboxing zveze Slovenije Vladimir Sitar in selektor Bojan Korošec. Na prvenstvu so sodili tudi slovenski mednarodni sodniki Edvard Štegar, Aleš Skledar, Matej Šibila, Dušan Turk in Bojan Homovec.