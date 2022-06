Mladost premagala izkušnje: Prochazka je novi prvak poltežke kategorije

Šampionski pas UFC-jeve poltežke kategorije še naprej hitro menja lastnika. Po pravi vojni si ga je prvič okoli pasu pripel češki samuraj Jiri Prochazka, ki je z davljenjem manj kot pol minute pred koncem borbe premagal Gloverja Teixeiro. Tudi ostali obračuni borilnega spektakla niso razočarali. Valentina Ševčenko je po tesni borbi proti Talii Santos in deljeni sodniški odločitvi obranila naslov prvakinje, Žang Vejli pa je z udarcem s pestjo iz obrata v športni pokoj poslala legendarno Joanno Jedrzejczyk. Zamujene borbe si lahko kadarkoli ogledate na VOYO.

Prochazka ugnal Teixeiro in Češko vpisal na zemljevid mešanih borilnih veščin Borca sta se le kakšno minuto 'tipala' in iskala občutek za razdaljo, nato pa je prvi napadel prvak Glover Teixeira, ki je uspešno spustil nivo in Jirija Prochazko zrušil na tla. Čehu se je uspelo pobrati, a na nogah je bil nato nevarnejši Brazilec, ki je nasprotnika znova uspešno zrušil in ga spravil v t.i. full mount položaj iz katerega bi lahko borbo tudi zaključil, kljub temu se trdoživi češki samuraj ni predal. Prochazka se je ob vstajanju uspešno otresel Teixeire in v zadnjih dvajsetih sekundah uvodne runde zapretil tudi sam, točo Čehovih udarcev pa je prekinila sirena, ki je označila konec prve runde, ki je nedvomno pripadla prvaku. Druga runda se je začela precej manj aktivno od prve, po dveh minutah je na plin stopil Prochazka, ki je z nekaj izvrstnimi udarci in močnim udarcem s kolenom, v manjše težave spravil 42-letnega prvaka. A v borilnih športih se lahko vse hitro obrne in Teixeira je z levico dobro ujel Prochazko in ga spravil v nokdavn. Na tleh je nato znova dominiral Brazilec, ki je s komolcem odprl globoko rano nad Čehovim levim očesom.

V tretji rundi je s svojim neortodoksnim stilom znova pretil Prochazka, ki je Teixeiro prisilil, da se je poslužil rokoborbe. A prvak je bil videti precej izčrpano in Čeha ni uspel zrušiti na tla. Prochazka je Teixeiro kaznoval in za trenutek se je že zdelo, da je konec borbe blizu. Brazilec, ki je pošteno krvavel iz nosa je zdržal nasprotnikov pritisk, a je tretjo rundo najverjetneje v svojo prid vpisal Prochazka. Prvo šampionsko rundo je z močnim udarcem z levico začel Teixeira, ki je nato povezal še nekaj dobrih udarcev in brez večjih težav znova zrušil Prochazko ter ga znova iz dominantnega full mount položaja spravil v težave. Prvak je poskusil s t.i. arm triangle zaklepom, a se Čeh znova ni predal. Še več, iz poskusa podreditve se je rešil in dvignil nad Brazilca od koder je znova zadal nekaj močnih udarcev.

icon-expand Glover Teixeira FOTO: AP

Zadnja runda se je začela povsem po željah Teixeire. Z levico je močno stresel Čeha in ko se je že zdelo, da ga bo v stoječem položaju dokončal z udarci, se je Brazilec odločil za giljotino in borbo znova spravil na tla. Prochazka se je hitro pobral, v stoječem položaju pa je znova dominiral Teixeira, ki je dokazal, da so leta samo številke. A ne glede na to, kolikokrat ga je uspešno zadel Teixeira, Prochazka enostavno ni padel. Dobri dve minuti pred koncem borbe je prvak znova izzivalca spravil v podrejen položaj, a zaradi izčrpanosti borbe ni uspel zaključiti. Prochazka je obrnil položaj in povsem izmučenega Texeiro, ki je imel borbo praktično že dobljeno, z davljenjem prisilil v predajo.

"Nikoli si nisem mislil, da bom postal prvak. O tem si nisem želel niti sanjati, zato je zadovoljstvo sedaj še toliko večje." je takoj po borbi dejal novopečeni prvak, ki pa ni bil povsem zadovoljen s svojo borbo: "Želel sem pokazati boljšo predstavo, tako da se opravičujem in obljubljam, da bom naslednjič boljši." Ob tem je Prochazka pokazal tudi veliko spoštovanja do zdaj že nekdanjega prvaka: "Bila je prava vojna, Glover je pravi bojevnik in to mi je všeč." 42-letni Brazilec pa se, kljub izgubi šampionskega pasu še ne namerava posloviti od športa. "Kako sem izgledal, površno?" je po borbi Teixeira vprašal nekdanjega prvaka sedaj pa komentatorja Daniela Cormierja, ki mu je odgovori: "Ne izgledal si super.", nakar je izkušeni Brazilec dodal še: "No, potem pa bom še vztrajal."

Santosova pošteno namučila Ševčenkovo, a je Kirgizistanka vseeno obranila naslov prvakinje Prva runda se je začela zelo previdno. Valentina Ševčenko se je trdno vkopala in čakala na napad nasprotnice. Ko je po slabih dveh minutah Talia Santos napadla, je prvakinja izzivalko takoj prijela v rokoborski klinč in jo stisnila ob rob kletke. Kirgizistanka je nato Brazilko poskusila zrušiti na tla in se uštela. Najprej je padla sama in nasprotnici prepustila boljši položaj. Santosova je Ševčenkovi splezala na hrbet, od koder pa izzivalka ni uspela zapretiti s podreditvijo, je pa verjetno v očeh sodnikov osvojila prvo rundo. Drugo rundo je branilka šampionskega pasu začela bolj agresivno, a je hitro pobudo prevzela Santosova, ki je z dobro rokoborbo Ševčenkovo najprej stisnila ob rob kletke, nato pa jo zrušila na tla. Na tleh je Kirgizistanka sicer poskusila s podreditvijo, potem pa sta bili borki pasivni in glavni sodnik ju je dvignil nazaj na noge. Položaj v stoje je nato prvič izkoristila prvakinja, ki je izzivalko z lepim metom zrušila na tla, a je Santosovi uspelo položaj obrniti in znova se je znašla v zaklepu nog Ševčenkove.

V tretji rundi sta dekleti le začeli udarjati, po minuti in pol je Ševčenkova znova nasprotnico zrušila na tla, a sta borki takoj vstali nazaj na noge. Brazilka ji ni dolgo ostala dolžna in je tudi sama vpisala novo uspešno rušenje. Santosovi je znova uspelo splezati na hrbet prvakinje, tokrat pa je bila precej bolj nevarna kot v prvi rundi. Ševčenkovo je poskusila prisiliti v predajo z davljenjem preko brade, a se trdoživa Kirgizistanka ni predala. Po treh rundah je bila v veliki prednosti Brazilka in Ševčenkovi je počasi začela teči voda v grlo. Prvakinja je agresivno napadla in poskušala z zanjo značilnimi brcami z levico. Santosovi se je ob tem že pošteno zapiralo desno oko, kar pa je bila sicer posledica trka z glavama, kar je lepo prikazal počasni posnetek. Ševčenkova je izkoristila težave Santosove in nasprotnico uspešno zadelovala z udarci. Čeprav je večina runde potekala na nogah, je slabe pol minute pred koncem Brazilka vpisala še eno uspešno rušenje.

Zadnjo rundo je prvakinja začela agresivno in zadela nekaj dobrih udarcev. Ševčenkovi je znova uspel met, Santosovi pa je zatem le malo manjkalo, da bi prvakinji znova splezala na hrbet. Kirgizistanki je nato uspelo prvo klasično rokoborsko rušenje, od koder je nasprotnico spravila v polgard in iskala zanjo značilen t.i. crucifix položaj. Santosova se ni dala in preživela je zanjo najbolj nevarno rundo, kar je pomenilo, da so o usodi šampionskega pasu odločali sodniki ob oktagonu. Te so odločili sledeče: 48-47 , 48-47 in 49-46, vse v korist Ševčenkove, ki je tako še sedmič zapored obranila naslov prvakinje in dokazala, zakaj je nesporna vladarka ženske mušje kategorije. "O moj bog, ta izlet v Singapur je bil izjemno težek. Vedno si želim popolnosti in vem, da bi lahko bila še boljša, ampak dokazala sem zakaj sem šampionka in verjemite mi, v oktagonu sem pustila srce." je po zmagi dejala 34-letna Kirgizistanka. "Še vedno sem mlada in verjemite, da me niste zadnjič videli boriti se za naslov prvakinje. Ne bom se pritoževala nad sodniško odločitvijo, to bom vzela kot motivacijo, da bom še močnejša kot danes. Na žalost se mi je oko hitro zaprlo, kar me je zelo oviralo, saj sem od tretje runde naprej videla dve Valentini," pa je izjavila 28-letne Brazilke, čigar hrabrost je bučno pozdravilo občinstvo. Ponovitev najboljše ženske borbe v zgodovini ni razočarala Dobre dve leti po tem, ko sta Žang Vejli in Joanna Jedrzejczyk prikazali borbo, ki je bila leta 2020 proglašena za borbo leta, za mnoge ljubitelje MMA-ja pa kar najboljšo borbo ženskega MMA-ja vseh časov, ta se Kitajka in Poljakinja pomerili znova. Energetični dekleti sta enostavno nadaljevali tam, kjer sta v prejšnjem obračunu končali. Sprva je imela nekaj več uspeha z brcami Poljakinja, potem pa je Kitajka prevzela pobudo in Jedrzejczykovo dvakrat uspešno zrušila na tla in jo kaznovala z nekaj močnimi udarci s komolci. V drugi rundi pa je začela z brcami napadati Vejlijeva, Poljakinja pa je že nekoliko plitko dihala. Poljakinja je nato sicer uspešno zaustavila poskus rušenja Vejlijeve, prav nič pa ni morala narediti, ko se je Kitajka odločila za udarec s pestjo iz obrata, ki je zadel naravnost za desno uho in Jedrzejcykovi ugasnil luči. "Zelo sem vesela za zmago. Pred borbo sem bila mirna in sproščena, rekla sem si, da se ne borim z Joanno ampak sama s sabo." je po dvaindvajseti zmagi v karieri dejala 32-letna Kitajka, ki se bo bržkone še letos znova pomerila za naslov prvakinje: "Carla Esparza, slišala sem da bo oktobra dogodek v Abu Dhabiju, zato te vabim, da se pomeriva na nevtralnem teritoriju."

icon-expand Žang Vejli FOTO: AP