MMA: Borec mu je rekel, da je mevža, nato pa ga je nasprotnik brcnil v zadnjico

"Ležal sem na tleh, nič nisem skušal narediti. Je po nenavadnem udarcu, za katerega se je odločil Brazilec, povedal zmagovalec dvoboja Davis. Nisem želel zgubljati časa na tleh in ga vprašal, zakaj je takšna mevža. Ne vem, če me je sploh razumel, a videl sem, da se je njegov izraz na obrazu spremenil. Nato pa me je brcnil v zadnjico. Zadel me je naravnost v presredek," je povedal Davis, ki je vknjižil še 12. zmago na 15. obračunu, in dodal, da se mu zdi kazen za Brazilca upravičena."Na žalost me je zadel naravnost v presredek. Da, bolelo me je. Ni bilo prijetno," je še povedal Davies za MMA Junkie.