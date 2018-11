MMA-borec pretepel ženo, grozi mu dosmrtna zaporna kazen

Ameriški mediji so se že pred nekaj dnevi razpisali o Arnoldu Berdonu in Rachael Ostovich, potem ko so v javnost pricurljali podatki o njunem pretepu, v katerem je krajši konec potegnila članica organizacije UFC. Borka in borec, ki je prav tako znano ime sveta mešanih borilnih veščin, sta se sporekla doma na Havajih, Bersdon pa je po poročanju TMZ Sportsv Honoluluju še vedno za zapahi celo zaradi poskusa uboja.